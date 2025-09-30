Эксперт ответил, когда «спортивная злость» становится врагом для атлетов

«Спортивная злость» зачастую полезна для спортсменов: агрессия — неотъемлемая часть соревнований, это наиболее мобилизующая эмоция, сказал НСН Вадим Гущин.

© unsplash

Так называемая «спортивная злость» необходима атлетам на соревнованиях, поскольку это наиболее мобилизующая эмоция, однако неконтролируемые срывы, безусловно, вредят спортсменам, научить их контролировать свои эмоции — задача спортивного психолога. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин.

Выступавшую за Нижегородскую область на турнире по настольному теннису в Чебоксарах 15-летнюю спортсменку дисквалифицировали на полгода. Так ее наказали за то, что она бросила ракетку, которая попала в голову 12-летней спортсменке, выступавшей на турнире в своей возрастной категории, и отскочила в голову еще одному человеку. Об этом сообщает ТАСС. По мнению Гущина, подобные проявления спортивной злости приносят не только вред, но и пользу спортсмену.

«О том, насколько это полезно, можно судить по ведущим теннисистам, которые регулярно позволяют себе эти выплески. Более того, у меня есть ощущение, что их используют как оружие, средство самомобилизации. Агрессия, хотим мы этого или нет, — неотъемлемый элемент спортивного соревнования, потому что имеет место конкуренция. Неслучайно существует выражение “спортивная злость”: именно злость — наиболее мобилизующая эмоция. Кроме того, обычному человеку очень трудно понять, насколько глубоко спортсмены чувствуют все неудачи и насколько высок уровень стресса в ключевые моменты соревнования. То, что нам кажется несколько диким или театральным, — это те чувства, которые на самом деле испытывает спортсмен. Его действительно разрывают эмоции, эта воля к победе, которая не реализовалась, и происходит фрустрация. Вместе с тем хорошо, когда это оружие, которое контролируется спортсменом или тренером, но плохо, когда это противоречит правилам, законам. Спортсмен в этом случае не только вполне справедливо дисквалифицируется и штрафуется, но и проигрывает, этот выплеск до дна осушает человека», — сказал Гущин.

Собеседник НСН добавил, что научить спортсмена контролировать свои эмоции — задача спортивного психолога.

«Именно спортивный психолог, а не тренер и не врач, должен учить спортсмена управлять своим состоянием, и это, в том числе, повысит его спортивный результат. Но надо также понимать, что неэмоциональные спортсмены неинтересны публике и не могут мобилизовать свои внутренние резервы. Если речь идет о спорте, а не о физкультуре, то покерфейс — тоже плохо. Проблема сложная, двухсторонняя. У дисквалифицированной девочки все впереди, надо, чтобы с ней персонально работали психологи и психотерапевты», — подчеркнул психолог.

В заключение Гущин объяснил, на ком лежит вина в эмоциональных срывах спортсмена.

«Это не возникает ниоткуда в юном спортсмене, его обычно накачивают — это и родители, которые желают победы своего отпрыска чуть ли не любой ценой, и зрители, которые перекачали человека до такой степени, что он попал в это состояние аффекта, и тренер, который хочет любой ценой победить, якобы мотивируя. Но и тренеров тоже надо учить, чтобы они понимали, где давление поможет, а где помешает», — подытожил он.

