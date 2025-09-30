Психолог рассказал, как мужчины становятся «сыночками-корзиночками»

В России появилось новое поколение мужчин, которых иронично называют сыночки-корзиночки. Они становятся героями мемов, предметом обсуждения у психологов и даже формируют тренды. Что спровоцировало их появление и почему смеются над ними только сквозь искренние слёзы?

© unsplash

Социальные сети и телеграм-каналы завалены насмешливыми историями о сыночках-корзиночках.

То врач рассказывает, как мама вызвала своему 22-летнему сыну скорую из-за температуры и покрасневшего горла. То репетитор английского языка поспорила с мамой 23-летнего молодого человека, кто должен записывать его на занятия.

Сыночки-корзиночки, смело и давно перешагнув порог 18-летия, оказываются не в состоянии самостоятельно выстоять очередь в государственную поликлинику, закупить продукты и приготовить элементарные блюда, решить какие-то простые бытовые вопросы, не говоря уже о личных или рабочих проблемах.

В этом году родители впервые попросили вузы устроить родительские собрания. Наблюдением поделился главред ИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале незадолго до старта нового учебного года.

«Многие собираются следить за успеваемостью и посещаемостью своих чад по аналогам школьных дневников», – сообщил Алексей Никонов.

Оказывается, в некоторых регионах в вузах родительские собрания проводятся. Как показало исследование Уральского федерального университета, результаты которого были представлены ещё три года назад, 44% опрошенных родителей хотели бы, чтобы вузы создавали на сайтах личный кабинет родителя. Кроме того, почти 30% родителей хотят получать электронные письма университета как минимум дважды в месяц. Опрошенные выразили желание участвовать в родительских собраниях, иметь доступ к вузовскому навигатору. А ведь их чада уже достигли совершеннолетия!

В некоторых культурах сыновей традиционно ценят больше из-за патриархальных установок.

Побочный эффект

Исследования показывают, что зумеры (рождённые с 1997 по 2012 годы, – прим. авт.) взрослеют значительно позже, чем предыдущие поколения, – на 8–9 лет. Среди причин – финансовая зависимость от родителей, которой способствуют сами родители, желающие уберечь своих чад от финансовых трудностей своего взросления. Второе обстоятельство – пандемия, когда подростки и студенты были вынуждены находиться под пристальным вниманием родителей. Наконец, немаловажную роль сыграла повсеместная цифровизация. Реальное общение лицом к лицу, во время которого формируются важные социальные навыки, заменило онлайн-общение через гаджеты.

Любопытно, что со всем этим столкнулись и мальчики, и девочки. Но такого понятия как маменькина дочка не существует вовсе, а словосочетание папина дочка и вовсе звучит гордо.

Объяснений этому, говорят эксперты, может быть несколько. Так уж сложилось, что девочки реже подвергаются гиперопеке, поскольку реже провоцируют материнскую тревогу. Мальчики в большинстве своём более активны, склонны к риску, импульсивны, что заставляет матерей проявлять иной раз излишнюю заботу, особенно если мальчик воспитывается в семье без отца или в семье, где отец выключен из воспитания.

У воспитания в неполной семье есть ещё один побочный эффект. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал, что родители больше любят ребёнка противоположного пола, то есть матери бессознательно больше любят сыновей, а отцы – дочерей. Так что если мальчик воспитывается в семье, состоящей из бабушки и мамы, то риск стать гиперопекаемым возрастает в разы.

Есть и исторический аспект. В патриархальной среде сын считается продолжателем рода, носителем фамилии, наследником имущества. Дочери, наоборот, уходят из семьи, в которой родились, становясь частью новой семьи. Сегодня общество достаточно прогрессивно, чтобы не мыслить такими категориями, но якобы подсознательно это чувство родители всё равно испытывают.

Взяли под опеку

По словам психолога Анны Митрофановой, разница в восприятии родителями своего ребёнка в зависимости от его пола есть, но «это не является чем-то однозначным и одинаковым у всех».

«В разные исторические эпохи возникали различные варианты отношения общества к мальчикам и девочкам, но всё же очень многое зависит от индивидуальных ожиданий родителей, степени желанности ребёнка, особенностей его внешности и характера, актуальной ситуации взаимоотношений между родителями и ещё целого ряда факторов, – сказала эксперт. – В каждых детско-родительских отношениях складывается своя система воспитания детей и проявления эмоций по отношению к ним, восприятия их в зависимости от пола и очерёдности рождения. Одним из сложных и часто встречающихся моментов является гиперопека. Если говорить о мальчиках, то гиперопека приводит к нарушению социальной адаптации и негативным личностным состояниям, таким как неуверенность в себе, инфантилизм, эгоистичность, сложности в принятии решений. Во взрослом возрасте такой мальчик будет испытывать трудности и в отношениях с людьми, и в выборе профессии, и в целом в организации своей жизни».

Гиперопекать родители могут одинаково сильно и сыновей, и дочерей. Но от взрослого мальчика общество в итоге требует большего проявления ответственности, чем от девочки. Отсюда и ирония.

Девочка как объект заботы, особенно если речь идёт о заботе со стороны отца, сколько бы этой девочке ни было лет, не вызовет насмешек. А вот мальчик вызовет непременно. Нет смысла задаваться вопросом, насколько это справедливо или нет. Базовая задача родителя – научить ребёнка быть самостоятельным, поэтому родителям важно найти баланс между безусловной любовью к ребёнку и разумными требованиями к нему.