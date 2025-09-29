Развеян популярный миф о поведении мужчин в постели

Утверждение, будто мужчины не интересуются удовлетворенностью партнерши в сексе, не соответствует действительности, считает психолог-сексолог Наталья Ахундова. Популярный миф о поведении мужчин в постели она развеяла в разговоре с изданием «Челнинские известия».

Ахундова заявила, что современные мужчины активно интересуются темой женского удовольствия. По ее словам, когда мужчины изучают ее, а затем видят результат в виде удовольствия партнерши, им это очень нравится.

При этом сексолог отметила, что мужчинам действительно меньше, чем женщинам, важна прелюдия.

«Чаще всего мужья ошибочно полагают, что сексуальная увертюра должна длиться пять-семь минут, а ее суть сводится к неловким объятиям и поцелуям», — рассказала она.

Однако, по словам Ахундовой, в действительности прелюдия должна длиться минимум 20 минут, а лучше — 30-40 минут, и включать в себя объятия, поцелуи, шептания на ухо, массаж. Это позволит женщине почувствовать себя желанной и достаточно возбудиться, уточнила сексолог.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.