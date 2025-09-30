Специалист объяснил, что отлично помогает справиться с тревогой

Психолог и эксперт журнала Psychologies Илья Ахмедов рассказал, что с тревогой хорошо помогает справиться дружба.

В беседе с Regions.ru специалист отметил, что дружеская связь является настоящей «подушкой безопасности» для психики и здоровья.

По словам Ахмедова, наличие друзей помогает человеку чувствовать себя нужным, получать поддержку и меньше подвергаться одиночеству.

«А одиночество, как показывают исследования, повышает уровень стресса, ослабляет иммунитет и даже может сокращать жизнь», — сказал психолог.

Кроме того, люди с крепкими социальными связями чаще ведут более активный образ жизни, реже злоупотребляют вредными привычками и имеют стабильную самооценку, добавил эксперт.

