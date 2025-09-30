Мужчина пожаловался на свое большое достоинство

Консультант по сексу и отношениям Лора Коллинз рассказала, как мужчинам с очень большими половыми членами доставить партнерше удовольствие в постели. Ее рекомендацию публикует metro.co.uk.

За советом к эксперту обратился 19-летний парень с деликатной проблемой. По его словам, недавно его девушка призналась, что не получает удовольствие от секса, так как у него слишком большой пенис.

«В остальном у нас прекрасные отношения. Она понимает, что это не моя вина и я не могу с этим ничего поделать», — рассказал читатель.

Парень добавил, что после этого разговора боится, что рано или поздно его возлюбленной надоест терпеть неприятный секс и она его бросит.

Отвечая на письмо, Коллинз подчеркнула, что с точки зрения физиологии ничего не мешает его девушке получать удовольствие от секса с ним. Однако для этого ей нужно расслабиться и возбудиться. Эксперт полагает, что как раз с этим возникает проблема.

«После прошлого опыта она испытывает тревогу и не может возбудиться. В результате секс становится с каждым разом все более болезненным», — объяснила она.

Чтобы выйти из этого порочного круга, Коллинз посоветовала уделить больше внимания ощущениям девушки, пробовать разные позы и варианты прелюдии. Кроме того, она рекомендовала поначалу использовать секс-игрушки и смазку.

«Это нужно сделать хотя бы до тех пор, пока она не начнет расслабляться во время секса», — пояснила эксперт.

