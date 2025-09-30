Психиатр развеял миф, связанный с влиянием интернета на психику

Интернет часто демонизируют, заявляя, что регулярное использование гаджетов, долгое пребывание за компьютером может вызывать зависимость, мешает развитию ребенка и делает его безграмотным.

© unsplash

Врач-психиатр, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Юрий Сиволапа в свою очередь заявил, что такие заявления беспочвенны.

В качестве примера он назвал случай из практики, когда подросток, которого обвиняли в зависимости от интернета и считали глупым, оказался хорошо развитым юношей, так как вместо библиотеки получал всю необходимую ему информацию из сети.

Что касается способности интернета вызвать психические заболевания, Сиволапа заявил, что никаких научных доказательств, подтверждающих это, нет.

«Как бы долго человек ни находился в интернете, это не повредит психическому здоровью. Интернет не вызывает ни тревоги, ни депрессии, ни шизофрении, ни биполярного расстройства», — объяснил врач в разговоре с «Алтапресс».

