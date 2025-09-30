Специалисты рекомендовали чаще заниматься сексом зимой

Психологи советуют чаще заниматься сексом зимой, чтобы уменьшить проявления сезонной депрессии, вызванной коротким световым днем. По их словам, регулярная половая жизнь может стать эффективной профилактикой сезонного аффективного расстройства. Об этом сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

Специалисты поясняют, что сезонное аффективное расстройство — это форма депрессии, которая чаще всего проявляется зимой из-за нехватки солнечного света. При этом снижается выработка гормонов радости, повышается раздражительность и снижается концентрация внимания.

Психолог Вера Калантар отметила, что регулярный секс способствует выработке дофаминов и эндорфинов — естественных антидепрессантов, которые снижают стресс и тревожность. Кроме того, интимная жизнь помогает нормализовать циркадные ритмы и улучшает качество сна.

По словам специалистов, секс является естественным и эффективным способом поддержать психоэмоциональное состояние зимой, адаптироваться к недостатку света и снизить проявления сезонной депрессии, передает Telegram-канал.

Другой специалист, сексолог и эксперт по оздоровлению Лариса Никитина также отметила, что осенью секс помогает взбодриться, почувствовать радость и защититься от простуды — чем регулярнее, тем лучше.