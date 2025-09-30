70 против 10 000: БДСМ-госпожа рассказала правду о мужчинах в порноиндустрии

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд заявила, что в последние десять лет в порноиндустрии катастрофически не хватает актеров мужского пола. Эту информацию она сообщила изданию Metro.

© unsplash

Тодд отметила, что продюсеры регулярно проводят кастинги, чтобы привлечь новых исполнителей мужского пола, но на них редко кто приходит. Причина этого остается загадкой, но специалистка считает, виной этому тот факт, что молодые люди становятся все более целомудренными и занимаются сексом реже, чем представители прошлых поколений.

Кроме того, по мнению Тодд, во время съемок мужчине приходится тяжелее, чем женщине. Ему нужно вызывать эрекцию, заниматься сексом и достигать оргазма по команде режиссера и в окружении съемочной группы. Из-за этого он может чувствовать себя бессильным и униженным, что негативно сказывается на его самооценке.

Специалистка подчеркнула, что сегодня порноактеров, особенно молодых, настолько мало, что все они перегружены работой.

«Недавно японский порноактер заявил, что в индустрии работает около 70 мужчин на 10 тысяч женщин. У него был секс с восьмью тысячами из них, обычно с двумя-тремя в день. Видит бог, он вносит свой вклад, но он не может продолжать в таком духе вечно», — поиронизировала она.

Ранее Тодд рассказала, что часто выполняет заказы на ролевые игры. Из необычных запросов она назвала роль члена социалистического революционного коллектива, занимающегося похищением людей, а также вспомнила, как отыгрывала невесту аристократа.