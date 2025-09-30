Стало известно, сколько россиянок готовы сделать предложение руки и сердца

В России 57% жительниц готовы самостоятельно сделать предложение руки и сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала ювелирная сеть Sunlight, которая провела опрос.

© unsplash

По словам аналитиков, каждая десятая уже обрученная и замужняя респондентка призналась, что сама предложила партнеру вступить в брак. В 89% случаев инициатива об официальном оформлении романтических отношений исходила от мужчины.

37% женщин, готовых предложить брак самостоятельно, хотят, чтобы кольцо в честь помолвки выбрал и приобрел мужчина. 47% девушек заявили, что предпочтут найти идеальное ювелирное украшение самостоятельно и доверят партнеру лишь его оплату. При этом каждая десятая респондентка готова сделать все самостоятельно. Отказаться от ношения обручального кольца намерены лишь 4% россиянок.

Большинство респонденток считают, что потеряют уважение к мужчинам, которые своим бездействием побуждают женщин сделать первый шаг. В то же время 42% девушек признались, что не думают, что решительность женщин в вопросе создания семьи говорит о неполноценности их партнера.

Большинство будущих невест заявили, что не готовы потратить на помолвку более 100 тысяч рублей. Почти треть опрошенных (27%) оценили потенциальные расходы в 100–500 тысяч рублей. На сумму от 500 тысяч до 1 млн на предложение руки и сердца рассчитывают 8% женщин, а более 1 млн рублей – 3%.

28% россиянок признались, что предложение руки и сердца обошлось в 50–100 тысяч, а 21% — до 50 тысяч рублей. На сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей предложение руки и сердца получили 12% женщин, а более 1 млн рублей — 6% девушек.

По мнению россиянок, в список затрат на помолвку входят букет цветов, помолвочное кольцо и романтический ужин. Организация фото- и/или видеосъемки события пользуется спросом у 21% респонденток.

