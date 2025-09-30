Ученые объяснили, стоит ли родителям давать деньги взрослым детям

Ученые предупредили родителей о возможных негативных последствиях постоянной финансовой поддержки взрослых детей. Они отмечают, что хотя материальная помощь может облегчать старт взрослой жизни, она также способна замедлить процесс сепарации и формирования самостоятельности.

© Вечерняя Москва

Эксперты полагают, что постоянная зависимость от родителей формирует инфантильные черты и препятствует личностному росту ребенка.

Тем не менее ученые выделяют и плюсы такой практики, особенно в обществах с традициями коллективизма, включая Россию. Здесь взаимная поддержка поколений считается нормой и воспринимается как забота о будущем семьи.

«Сегодня родители поддерживают своих "птенцов", а завтра повзрослевшие и состоявшиеся дети обеспечат им достойную старость. Эта модель, распространенная, например, в странах Востока или Латинской Америки, способствует укреплению семейных уз и формированию надежной системы социальной безопасности внутри рода. Ключевым моментом является цель помощи: она должна быть направлена на развитие и старт, а не на потакание слабостям», — пояснил Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук.

Если же помощь предоставляется целенаправленно, она позволяет детям легче адаптироваться к взрослой жизни, обеспечивая условия для профессионального роста и развития.

Специалисты подчеркивают, что ключевую роль играет внутренняя мотивация и четкое понимание цели поддержки. Материальные средства должны стимулировать развитие, а не порождать чувство беспомощности и потребительского отношения, сообщает Life.ru.

Детский психолог Нелли Синяева назвала «Вечерней Москве» семь ошибок в воспитании детей, которые приводят к сложностям во взрослой жизни.

В российских семьях становится все больше сторонников раздельных бюджетов, это выявили результаты социологического опроса. «Вечерняя Москва» выясняла, почему так происходит.