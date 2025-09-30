Какая игра сможет отлично развить ваш мозг

Шахматы считаются спортом для умных, а гроссмейстеры воспринимаются гениями. Они хороши тем, что в них на равных могут играть взрослые и дети, мужчины и женщины. В этой статье будет поднят вопрос, в чем заключается польза шахмат.

© ТАСС

Шахматы появились более 5 тыс. лет назад. Согласно наиболее распространенной версии, родиной шахмат является Индия. Игра представляет собой сражение двух армий на доске размером восемь клеток на восемь. На доске расставляются черные и белые фигуры, соперники поочередно делают ходы, конечная цель которых заключается в поимке вражеского короля. В переводе с персидского "шах мат" означает "король умер". Игра является полезной для развития интеллекта. Вот некоторые примеры того, какие навыки развивают шахматы:

пространственная ориентация и умение представлять что-либо в уме;

память;

внимательность и быстрота восприятия;

способность рассуждать.

Развитие пространственной ориентации и воображения

Во время партии игрокам необходимо просчитывать различные варианты продолжения борьбы. Так как дотронуться можно только до фигуры, которой игрок собирается ходить, необходимо продумывать варианты ответа соперника. Для этого надо в уме представлять движение фигур. Профессиональным шахматистам не нужны доска и фигуры, чтобы анализировать позицию, так как они могут играть, не глядя на поле, благодаря умению мысленно его себе представлять.

Развитие памяти

Успешная игра требует изучения дебютов — начальных положений в партии. Шахматисты изучают дебюты по книгам и компьютерным базам. Существует огромное количество вариантов начала партии, и чем лучше шахматист их знает, тем меньше времени он может тратить на размышления за доской. Профессиональные шахматисты знают не только начальные положения, но и определенные позиции, над которыми они работают в ходе подготовки к турнирам. Также игра помогает взрослому человеку сократить риск развития деменции. Ученые доказали, что у людей, играющих в настольные игры, включая шахматы, опасность того, что деменция разовьется, на 15% ниже.

Развитие стратегического мышления

Чем хороши шахматы, так это тем, что, играя в них, можно развить навыки стратегического мышления, которые нужны в жизни.

Расстановка приоритетов. В шахматах нужно определять, какая цель находится в приоритете. Необходимо принимать решения о защите ключевых фигур, их размене, жертве или наступлении на соперника.

Терпение и выдержка. Игра тренирует выдержку, учит не спешить с решениями, а тщательно обдумывать каждый ход, чтобы не упустить важные детали. Также часто возникают ситуации, когда необходимо искать решения, как отыгрывать упущенные фигуры. Эти качества нужны не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Анализ и предвидение действий соперника. Чтобы успешно играть, необходимо анализировать позицию с точки зрения разных аспектов. Продумывая свои действия, надо понимать, что дает тот или иной ход, зачем он делается и чем соперник может ответить.

Постановка целей. Профессиональные шахматисты часто имеют определенный план на игру. Во время партии часто нужно умение определять слабости в позиции соперника и с учетом этого ставить цели дальнейших действий.

Оценка рисков. За доской часто нужно просчитывать последствия чересчур агрессивных ходов.

Развитие вербальных способностей

Игра несет в себе много плюсов как ребенку, так и взрослому. Они положительно влияют на развитие вербальных способностей. К такому выводу пришел ученый доктор Альберт Франк. Он проводил исследование среди студентов от 16 до 18 лет. Их разбили на две группы — экспериментальную и контрольную. Студенты, оказавшиеся в экспериментальной группе, должны были пройти курс обучения шахматам и регулярно практиковаться.

Затем обе группы сдали несколько тестов, и Франк пришел к выводу, что у студентов, игравших партии каждый день, улучшились не только математические навыки, но и вербальные.

Тренировка концентрации

Как и в любом виде спорта, в шахматах важно сохранять концентрацию. Неважно, идет ли игра с быстрым контролем временем или оно не ограничено, на протяжении всей партии необходимо следить за фигурами и по возможности не допускать "зевков". В плане тренировки концентрации шахматные партии многое дают. В 2013 году ученые проводили исследование, которое показало, что студенты, принимавшие участие в 10-недельной программе обучения шахматам, повысили устойчивость к монотонной деятельности и стали сохранять концентрацию в течение более длительного времени, чем до эксперимента.

Тренировка многозадачности

Шахматы также учат мозг работать в режиме многозадачности, так как в игре нужно учитывать множество факторов. Полезность шахмат определяется и тем, что благодаря им можно натренировать следующие навыки.

Управление временем. В шахматах, особенно в игре с быстрым контролем, необходимо распределять время, чтобы успеть обдумать ходы и не попасть в цейтнот. На уровне гроссмейстеров первые ходы занимают меньше времени, так как на начальных этапах позиции им знакомы.

Контроль нескольких аспектов игры. Шахматисты одновременно следят за позициями своих фигур, действиями соперника и общим состоянием доски, что тренирует способность удерживать в голове несколько задач.

Переключение между стратегией и тактикой. В процессе игры постоянно происходит переход от планирования общей цели к решению сиюминутных задач, что способствует развитию гибкости мышления.

Обработка большого объема информации. Шахматы учат быстро анализировать и систематизировать данные, чтобы принимать решения в условиях ограниченного времени.

Развитие логики и навыков анализа

Чем еще полезна игра в шахматы? Прежде всего это прекрасный тренажер для мозга, который положительно влияет на его интеллектуальные способности. В процессе игры происходит синхронная работа сразу двух полушарий мозга, благодаря чему развивается как логическое, так и абстрактное мышление.

Другой плюс шахмат заключается в том, что во время размышлений над позицией в работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение грамотных и последовательных цепочек. Не менее значима и работа правого полушария, которое отвечает за моделирование и создание возможных ситуаций.

Игра в шахматы развивает аналитические интеллектуальные способности. Игра рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Шахматистам необходимо замечать разные мелкие нюансы, понимать, как одни события повлияют на другие, зачем соперник сделал определенный ход, и разбивать задачи на более мелкие составляющие. Шахматы развивают навыки построения причинно-следственных связей. Продумывая свои ходы за доской, игроки должны понимать, зачем они делаются и какое влияние на дальнейшее развитие событий оказывают.

Шахматные партии представляют собой благодатную почву для развития исследовательских навыков. Регулярная практика помогает игрокам глубже понять позиционную игру, стратегическое планирование и тактические мотивы, углубляя понимание основ шахмат.

Воспитание критического мышления

Польза игры в шахматы заключается в том, что игра влияет на развитие в человеке критического отношения к самому себе. Даже если человек не склонен признавать свои ошибки, в шахматах невозможно совершенствоваться без анализа своих промахов. Анализ ошибок значительно способствует росту мастерства.

Улучшение рефлексов и координации

Шахматы не всегда являются долгой и скучной интеллектуальной игрой, как ее могут представить. Существуют варианты партий с укороченным контролем.

Рапид. Этот вид хоть и называется быстрым, но партии могут идти долго. На чемпионате мира по рапиду игрокам дают 15 минут на все ходы и добавляется по 10 секунд за каждый сделанный ход. В отличие от долгого классического контроля в рапиде не бывает многочасовых партий.

Блиц. В блице время на обдумывание ходов еще меньше. На чемпионате мира по блицу партии проходят с контролем 3+2.

Пуля. Самый короткий по времени вариант игры. Наиболее распространенный вариант, когда игрокам дается по минуте на все ходы.

Способность мыслить не единственное, что тренируют шахматы. В каждом из укороченных вариантов игроки должны быстро передвигать фигуры, а также успевать переключать время на часах, поэтому в игре еще и развивается моторика. Цейтнот оттачивает качество рефлексов и улучшает координацию рук и глаз.

Воспитание самостоятельности

Шахматы многим помогли развить способность игроков принимать самостоятельные решения. Независимо от того, решают ли они перейти к агрессивной атаке, оборонительному маневру или стратегическому отступлению, игроки должны иметь возможность принимать личные решения, основанные на интуиции.

Как начать играть

Для начала игры многого не надо, чем хороши шахматы. Большим их плюсом является то, что необязательно покупать доску и фигуры, так как по запросу chess можно найти множество приложений с разными функциями. Одним из самых развитых является lichess.org, где можно играть онлайн с соперниками разного уровня с разным контролем времени. У шахматных платформ широкий функционал, они дают много возможностей:

анализировать сыгранные партии каждый день;

решать задачи;

изучать дебюты.

Перед игрой в шахматы необходимо запомнить, как правильно расставлять фигуры, а также вникнуть в правила. Для того чтобы усовершенствовать навыки, нужно много практиковаться и изучать теорию. Начинать обучение лучше с простейших комбинаций, таких как мат в три хода или двойное нападение, которое шахматисты называют вилкой. Изучение сложных позиций на первых этапах не принесет никакой пользы. Многие начинают изучение теории с основных дебютов, однако некоторые специалисты считают, что лучше на первых этапах разобраться в окончаниях партий, так как в конце остается меньше фигур. Полезно решать задачи и этюды, это помогает находить правильные ходы во время игры. В шахматах важно не только знать правильные ходы, но и понимать, почему они таковыми являются. Для того чтобы выйти на высокий уровень, нужны годы тренировок и практики, однако на любительском уровне можно улучшить мастерство, занимаясь по часу в день. Лучше начать заниматься в детстве, однако никогда не поздно играть в шахматы. Важно тренироваться регулярно, тогда будут развиваться не только навыки правильного передвижения фигур, но и качества, которые необходимы в жизни. Учитесь играть правильно, и тогда вы придете к победе.