Психолог рассказал об эффекте «пустой головы»

Он возникает при сильном стрессе или психоэмоциональной «перегрузке».

При нём человек перестаёт желать чего-либо, становится «отстранённым», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Есть такое понятие "эффект пустой головы" или закупорка мыслей. Мы впадаем в это состояние, когда психика находится в максимальном перегреве, то есть если мы очень сильно пострессовали или очень сильно перетрудились ментально, психоэмоционально, перегрузили себя. В этом случае человек может осознавать, что у него как пустая комната голова, у него нет мыслей. Как правило, там нет желаний, нет концентрации, нет ничего, просто девственно чистый лист в голове. Это состояние, которое никогда к целям не приводит. Ладно, если человек выходит из этого состояния, из этой пустой комнаты в голове, но некоторые зависают там на очень длительное время. Человек становится отстранённый, безвольный».

