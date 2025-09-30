Как повысить продуктивность, когда ничего не хочется

Периоды лени и апатии знакомы каждому. В какой-то момент энергия уходит, и человек не может сосредоточиться на повседневных задачах и элементарных действиях. В такие периоды важно понимать, как вернуть себе желание работать и достигать поставленных целей. Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве» об эффективных методах повышения продуктивности даже тогда, когда совсем ничего не хочется.

© unsplash

По его словам, для повышения эффективности и продуктивности необходимо иметь правильную, хорошую мотивацию, важно видеть цель своих действий, понимать, для чего вы это делаете.

«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Кроме того, важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — порекомендовал психотерапевт.

Специалист отметил, что также очень важно хвалить себя за достижение промежуточных результатов.

«Когда человек дает себе положительные эмоции, он видит, что у него получается реализовывать цели и задачи, что дает больше сил, энергии и мотивации на достижение целей», — считает Вилков.

По его мнению, одновременно с этим полезно вести здоровый образ жизни, чтобы концентрироваться не только на работе, но и не забывать об отдыхе, физических нагрузках, распорядке дня и полноценном сне.

«Все сферы жизни по возможности должны быть представлены равномерно. Для того чтобы избавиться от мешающих навязчивых мыслей, лени и сомнений, полезно заниматься аутотренингом, релаксирующими процедурами, в том числе медитациями. С помощью этих занятий можно создавать правильный настрой на успех, достижение целей и повышать уверенность в себе, уменьшая тревожность и сомнения в правильности выбранного пути», — заключил собеседник «ВМ».

