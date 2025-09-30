Психолог рассказал, как управлять стрессом

Психолог Елена Горелова рассказала о секретах управления стрессом и дала практические советы по эффективному отдыху. Эксперт подчеркнула, что современный ритм жизни заставляет нервную систему постоянно находиться в напряженном состоянии, называемом «борьба/бегство/замораживание».

Чтобы защитить организм от хронического стресса, необходимо сознательно и регулярно переходить в режим восстановления («парасимпатическое состояние»).

«Со временем это (состояние стресса — прим. "ВМ") истощает организм: падает качество сна и концентрации, усиливается раздражительность, появляются "качели" энергии и пищевые срывы. Хорошая новость: вы можете регулярно и осознанно переводить разум и тело в парасимпатический режим. Ниже — понятная "шпаргалка" и план внедрения. Чем интенсивнее жизнь, тем важнее "микродозировать" восстановление. Частые короткие переключения в течение дня эффективнее редких длинных отпусков», — объяснила психолог.

Она рекомендовала начинать утро с естественного света и легкой разминки, отказываться от телефона и гаджетов за 30 минут до сна, обедать без экранов и включать прогулки и техники глубокого дыхания в течение дня.

Особое внимание Горелова уделила важности регулярного отслеживания состояния: оценки качества сна, уровня энергии и раздражения. По ее словам, простые привычки и маленькие ежедневные шаги помогут стабилизировать психоэмоциональное состояние и повысить устойчивость к внешним факторам.

Психолог также указала на пользу коротких перерывов в течение дня, называя их микродозами спокойствия. Они позволяют организму восстанавливаться и предотвращают накопление усталости и напряжения.

По словам Гореловой, важно не избавиться от стресса вообще, а научиться управлять своими ресурсами и эффективно восстанавливаться, сообщает RuNews24.ru.

