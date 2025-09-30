Психолог Сальникова назвала смену светового дня причиной осенней меланхолии

Психолог Дарья Сальникова рассказала, что одной из основных причин осенней меланхолии является сокращение светового дня.

Определена причина осенней меланхолии
© unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что из-за нехватки света в организме увеличивается выработка мелатонина, что вызывает сонливость и вялость, а также снижается уровень серотонина, что ведёт к ухудшению настроения и апатии.

«День немного сокращается, и это тоже влияет. Получается двойная нагрузка на циркадные ритмы», — сказала психолог.

По словам специалиста, уменьшение солнечного дня влияет в первую очередь на физиологическое состояние человека и лишь затем — на психическое.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН выразил мнение, что длительное депрессивное состояние способно спровоцировать другие заболевания.