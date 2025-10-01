Зачем люди пишут злые комментарии: психология хейтеров
Соцсети и блоги - это места, где каждый желающий может высказать своё мнение. Но почти почти под всеми популярными постами бывает немало негатива? Что движет такими людьми?
Одна из ключевых причин, по которой люди могут писать злобные комментарии, - анонимность. Исследования показывают, что она снижает самоконтроль, усиливает импульсивное поведение.
Также, по словам психологов, те, кто несчастен или неудовлетворён своей жизнью, склонны проецировать эмоции на других. Успешность блогеров может вызывать у них зависть и чувство собственной неполноценности, поэтому они и выплёскивают своё раздражение в комментариях.
Иногда негативные комментарии связаны с тем, что человек хочет привлечь к себе внимание. Если его заметят, то это даст ему временное ощущение значимости.
Есть люди, которые верят, что их критика справедлива. Они видят что-то, что их бесит, и пытаются указать блогеру на его ошибки. Это может быть вызвано как когнитивным искажением (человек считает, что его точка зрения - единственно правильная), так и низким уровнем эмпатии.
Нельзя забывать и про "стадность". Если кто-то один начинает критиковать, то другие подхватывают, ведь толпа создаёт ощущение безнаказанности.
Психологический портрет хейтера может включать несколько черт. Это низкая самооценка и желание самоутвердиться, борьба со стрессом или нехватка социальных навыков.