Зачем люди пишут злые комментарии

Соцсети и блоги - это места, где каждый желающий может высказать своё мнение. Но почти почти под всеми популярными постами бывает немало негатива? Что движет такими людьми?

© Ferra.ru

Одна из ключевых причин, по которой люди могут писать злобные комментарии, - анонимность. Исследования показывают, что она снижает самоконтроль, усиливает импульсивное поведение.

Также, по словам психологов, те, кто несчастен или неудовлетворён своей жизнью, склонны проецировать эмоции на других. Успешность блогеров может вызывать у них зависть и чувство собственной неполноценности, поэтому они и выплёскивают своё раздражение в комментариях.

Иногда негативные комментарии связаны с тем, что человек хочет привлечь к себе внимание. Если его заметят, то это даст ему временное ощущение значимости.

© ИИ Grok

Есть люди, которые верят, что их критика справедлива. Они видят что-то, что их бесит, и пытаются указать блогеру на его ошибки. Это может быть вызвано как когнитивным искажением (человек считает, что его точка зрения - единственно правильная), так и низким уровнем эмпатии.

Нельзя забывать и про "стадность". Если кто-то один начинает критиковать, то другие подхватывают, ведь толпа создаёт ощущение безнаказанности.

Психологический портрет хейтера может включать несколько черт. Это низкая самооценка и желание самоутвердиться, борьба со стрессом или нехватка социальных навыков.