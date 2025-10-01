Перечислены стереотипы, с которыми сталкиваются молодые сотрудники

Работодатели сталкиваются с новыми явлениями: молодые соискатели приходят на собеседования с мамами, требуют повышения через полгода и увольняются при первых трудностях. Каждый третий представитель поколения Z (31%) считает нормальным уволиться одним днем, если работа не устраивает. Эксперты объясняют это тем, что зумеры (родившиеся в 1997-2010 годах) ставят психологическую безопасность выше зарплаты, а долгосрочное планирование карьеры для них не приоритет.

© Российская Газета

«Стереотипы о зумерах вызывают обеспокоенность у многих работодателей. В моей практике были случаи, когда компании на длительный срок прекращали наем молодых специалистов на стартовые позиции из-за высокой добровольной текучести, слабых рабочих результатов и низкого процента роста внутри компании», — говорит руководитель отдела по управлению персоналом консалтинговой компании get experts Роман Ковалев.

По его словам, работодатели ценят в молодых сотрудниках гибкость мышления, умение работать с большими объемами информации, энтузиазм, открытость новому и прогрессивность.

В России начинает учащаться явление, которое получило широкое распространение в США, когда молодые соискатели приходят на собеседования с родителями.

«Было несколько случаев прихода на собеседование с родителями. Обычно сопровождение мамы. Иногда мама - инициатор похода на собеседование из-за собственной тревожности», — рассказывает руководитель HR сети многопрофильных медицинских клиник "К+31" Светлана Найдина.

Реакция большинства работодателей категорична: такой кандидат считается незрелым.

«Мы обычно отказываем таким кандидатам. На собеседовании все наши опасения подтверждаются», — делится Найдина.

Основатель компании "Тренинг-Менеджер Евразия" Илья Глазырин разделяет позицию:

«Такой сотрудник - риск. Как он будет без мамы решать конфликты или сложные задачи?»

Руководитель отдела по управлению персоналом консалтинговой компании get experts Роман Ковалев считает, что кандидатам невыгодно приходить на собеседование с родителями - это снижает их конкурентоспособность.

Однако у некоторых работодателей более гибкие подходы.

«У нас есть примеры, когда к нам приходят устраиваться дети наших сотрудников. В этом случае вполне приемлемо, что приходит родитель, работающий в компании многие годы, и хочет для первого опыта своего ребенка подыскать ему какую-то позицию у надежного, проверенного опытом работодателя», — приводит пример сооснователь интерьерной компании Mr.Doors Максим Валецкий.

Работодатели высоко ценят в молодых сотрудниках гибкость мышления и крайне низко - попытку прийти на собеседование с родителями.

Директор по управлению персоналом Т1 Иннотех Вероника Еликова тоже отнеслась к родителям на собеседовании не так категорично.

«Если бы кандидат пришел на собеседование с родителем, я бы уточнила, почему он считает необходимым присутствие третьего лица: возраст, состояние здоровья, особенности восприятия - все это может быть уважительной причиной», — пояснила эксперт.

При этом молодые сотрудники регулярно сталкиваются с предубеждениями, которые влияют на их восприятие в коллективе.

«Одна из коллег сказала: "Да он просто зумер", — рассказывает читатель о своем опыте стажировки, когда предложил написать о заявлениях Трампа относительно развлекательной соцсети для деловых СМИ. — Мне шеф вежливо объяснила, что не стоит про это писать, это аудитории неинтересно. Но фраза про зумеров меня тогда задела».

В обществе эта характеристика будто уже означает несостоятельность, глупость, лень и все остальные сборные негативные качества.

Болезненной темой становится выгорание.

«С чего вы все, зумеры, выгораете постоянно? Вам 20 лет, я в вашем возрасте пахала как лошадь, и никаких проблем не было», — услышала читательница при увольнении из-за невозможности совмещать работу с очным обучением.

«Мне было очень неприятно, потому что для меня уход с того места работы был взвешенным решением: не устраивала нагрузка за те деньги, которые предлагали. Я ушла до того, как мне дали своих клиентов, то есть не стала подводить компанию, но на увольнение отреагировали таким образом», — объясняет девушка.

По ее словам, зумеры способны работать больше нормы, у них тоже есть цели и амбиции. Однако молодое поколение старается прислушиваться к своим ощущениям, и так как у большинства нет никаких обязательств вроде ипотеки на 30 лет, то в случае смещения приоритетов они действительно уйдут из компании.

На этом фоне эксперты выделяют принципиально новый запрос зумеров - потребность в психологической безопасности, которая часто неправильно интерпретируется работодателями.

«Зумерам нужно, чтобы их не дергали, чтобы не было спонтанно появляющихся задач, токсичной среды», — объясняет Глазырин.

Он приводит пример: молодая сотрудница попросила срочную встречу с руководителем. Тот ожидал обсуждения проекта, но услышал жалобы на то, что с девушкой уже две недели начальство не общалось, ей тяжело, потому что она не понимает, довольны ли ее работой.

Гендиректор edtech-сервиса для фармацевтов и провизоров Pharmedu Татьяна Ходанович добавляет, что зумеры часто не хотят интегрироваться в корпоративную культуру.

«Они четко регламентируют для себя задачи, при этом не объясняя, что из задач они взяли, а что нет», — пояснила эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объясняет эти особенности условиями воспитания зумеров. По ее словам, у них была более обеспеченная и стабильная жизнь. Отсюда другое отношение к работе. На первое место вышли комфорт, баланс работы и личной жизни, более свободный график.

Специалисты фиксируют новый тип карьерного мышления у зумеров.

«Джуниор-разработчик за полгода освоил стек технологий, которые обычно осваивают за год. Начальник был доволен, все сотрудника хвалили. И он потребовал за ударный труд повышения прямо сейчас. Но у компании правило - грейды пересматривать раз в год, пока о повышении не может идти и речи. Молодой человек разочаровался и пришел увольняться», — поделился Глазырин.

Еликова дополняет, что для многих долгосрочное планирование профессионального роста не приоритет, они скорее выбирают работу по текущим интересам. Ходанович рассказала, что в их компании было несколько сотрудников, которые, увидев, что задачи сложные, уволились в первый день.