Почему мужчины переживают из-за размера пениса

От 45 до 68 процентов мужчин испытывают беспокойство из-за размера полового члена, выяснили врачи Пекинского университета в Китае Кай Хонг и Хаоченг Лин. Объяснение тревожности по этому поводу они нашли в ходе исследования, пишет издание Daily Mail.

По мнению ученых, так много мужчин переживают из-за размера полового члена, потому что в подростковом возрасте многие из них получали знания о сексе из порно. В фильмах для взрослых, как правило, снимаются актеры, обладающие большим пенисом, из-за чего у зрителей и развивались неправильные представления о мужественности.

По этой же причине, как отмечают Хонг и Лин, 73 процента участников исследования оказались склонны преувеличивать размер своего полового органа в среднем на один сантиметр — как в состоянии покоя, так и во время эрекции.

В то же время, по словам врачей, в подавляющем большинстве опасения мужчин по поводу размера пениса необоснованны: 85 процентов опрошенных ими женщин заверили, что их удовлетворяет размер пениса их партнера и интимная жизнь с ним в целом.

Ранее колумнистка Элеанор Гордон-Смит дала совет девушке, пожаловавшейся на комплексующего из-за размера члена парня. Читательница утверждает, что ее избранник уверен, что плох в постели из-за того, что у него маленький пенис, хотя на самом деле это не так.