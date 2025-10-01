Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

Профессор сексологии Николь К. Макниколс утверждает, что миллионы людей имеют сексуальный фетиш, о котором даже не подозревают. Ее мнение приводит издание LadBible.

© Lenta.ru

Эксперт заявила, что таким скрытым фетишем считает получение удовольствия от комплиментов. Она пояснила, что множество мужчин и женщин чувствуют невероятное возбуждение, если слышат во время секса приятные слова.

Сексолог отметила, что похвала внешности или сексуальным навыкам понравится любому человеку, но она имеет в виду похвалу в более узком смысле.

«Если вы слышите в постели "ты хороший мальчик" или "ты хорошая девочка", и испытываете удовольствие, то это как раз тот самый фетиш на похвалу», — уточнила она.

Макниколс добавила, что и простые слова одобрения тоже могут действовать чрезвычайно возбуждающе, особенно на людей, которых мало хвалили в детстве.

Ранее сексолог Кэндис Купер-Ловетт назвала одно правило, которое поможет сохранить страсть в паре. По ее мнению, таким правилом является принцип «два-два-два», суть которого заключается в том, чтобы каждые две недели ходить на свидания, каждые два месяца выезжать из города и каждые два года путешествовать.