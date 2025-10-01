Почему девушки все чаще вступают в отношения с некрасивыми мужчинами

Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, плохонький, да свой — говорили, помнится, наши бабушки. Ну, а сейчас просто таки повальный тренд на отношения с такими малопривлекательными персонажами. Шрекинг — это когда внешняя непритязательность партнера воспринимается как плюс, на фоне культа молодости и фильтров такая стратегия обещает безопасность, меньше конкуренции и больше душевного тепла. Вопрос не во внешности как таковой, а в том, какую эмоцию она вызывает.

«Важно понимать, что внешность сама по себе не делает отношения ни счастливыми, ни провальными. Живучесть союза определяют ценности, границы, умение договариваться и взаимное желание расти», — говорит психолог Марат Вахитов и дает советы, как превратить осознанный выбор «не по обложке» в здоровые и зрелые отношения, а не в попытку спрятаться от собственных страхов.

Проверить мотивы и назвать их вслух

Полезно честно ответить себе, от чего хочется уйти и к чему прийти. Если тянет к «некрасивому» мужчине потому, что с ним спокойнее и не давит сравнение, это про потребность в безопасности.

«Если же кажется, что так меньше риска измен и конкуренции, это уже про страх и контроль. Озвучьте мотивы на бумаге и в терапии или откровенном разговоре с подругой. Осознанный мотив укрепляет выбор, а скрытый страх будет просачиваться в уколы, ревность и пассивную агрессию», — утверждает эксперт.

Ставить на ценности и поступки, а не на контраст с «красавчиками»

Чтобы союз держался, важно опираться не на то, кем партнер не является, а на то, кто он на самом деле. Спросите себя, какие качества вы уже видите в действиях — это может быть забота в мелочах, готовность брать ответственность, сходная этика денег, умение признавать ошибки. Составьте короткий список трех опорных совпадений и трех красных флажков. Если совпадений мало, а красных флажков много, внешность не спасет, ведь отношения живут на уровне повседневных решений, а не на уровне контраста с чужими образами.

Следить, чтобы выбор не превращался в самообесценивание

Иногда за шрекингом скрывается мысль «я недостойна большего». Тогда человек выбирает партнера, с которым проще чувствовать себя красивой и нужной, но ценой собственного роста.

«Признак ловушки — когда вы постоянно снижаете свои запросы, оправдываете холодность, произносите шутки о вашей внешности и ценности. Здоровый союз делает человека увереннее и шире, а не меньше. Помогает правило трех вопросов: теплее ли мне с ним, честнее ли я с собой и расту ли я рядом. Если два ответа из трех отрицательные, нужна пауза и пересборка границ», — говорит психолог.

Договориться о границах, деньгах и быте на берегу

Романтика «меня любят не за внешность» быстро растворяется в бытовых деталях. Обсудите ритм встреч, ожидания по верности, свободе и дружбе с противоположным полом, подход к тратам и подаркам, роли в доме и планы на будущее. Это не убивает спонтанность, а экономит годы возможных терзаний: фиксируйте договоренности письменно, пусть и в заметках, так меньше места для фантазий и обид. Внешность не имеет отношения к ответственности, а ясные правила убирают почву для скрытых претензий.