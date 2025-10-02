Психолог объяснил, какие мужчины нравятся женщинам и почему

Военные привлекают многих женщин, потому что погоны придают им брутальности и мужественности. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Марианна Абравитова.

© Газета.Ru

«Погоны — это самая пиковая форма брутальности, мужественности, потому что она не просто мужественность, а с долей благородства. Они — защитники, они — офицеры. У них есть достоинство, честь», — пояснила специалист.

По ее словам, симпатия к таким мужчинам сформировалась исторически. Она отметила, что у них обычно сформировано благородное отношение к женщинам.

Результаты совместного исследования приложения для знакомств Mamba и онлайн-сервиса фитнеса WowFit, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показали, что для абсолютного большинства россиян (71%) привлекательность фигуры является важным параметром при знакомстве, при этом мужчины вдвое чаще женщин обращают на физическую форму партнера пристальное внимание (29 против 13% соответственно).

И мужская, и женская половина респондентов сошлись во мнении, что излишне накачанная фигура вредит привлекательности — такой ответ дали 70% мужчин и 75% женщин, принявших участие в опросе.