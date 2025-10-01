Мужчины рассказали, как часто их унижают за лишний вес

В России 18% мужчин стыдят за лишний вес женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис доставки правильного питания Grow Food, который провел опрос.

Большинство респондентов никогда не худели случайно. 33% мужчин признались, что сели на диету после подколов от друзей, а 18% –– после буллинга их женщин за лишний вес. Почти половина россиян заявили, что задумываются о своем теле, только когда оно перестает их устраивать в зеркале.

Аналитики отметили, что женскому буллингу за лишний вес подвержены мужчины абсолютно всех возрастов. Чаще всего это встречается у зумеров (27%).

Несмотря на критику за лишний вес, большинство молодых людей не обижаются на слова, либо делают вид, что не поняли намеков (63%). Лишь 11% мужчин заявили, что любимая женщина должна принимать их любыми, даже после набора лишних килограммов.

Стать привлекательными для своих партнерш готовы 43% респондентов. При этом 48% опрошенных готовы похудеть, чтобы нравиться себе.

В выборе диеты мужчины всех поколений придерживаются классических принципов: 63% больше потребляют в рационе белка, 44% перестают есть по вечерам, 28% прибегают к сложным углеводам, например к гречке. При этом 9% мужчин признались, что заменяют пиво на менее калорийный алкоголь. Лишь 3% россиян записываются на прием к диетологам или нутрициологам.

Больше половины опрошенных признались, что срываются во время диеты и тайком от женщины едят калорийные блюда. В топ запретов попали: пиво, фастфуд и чипсы.

Большинство опрошенных рассказали, что они частично или полностью сбросили вес. 83% мужчин заявили, что их поддерживали их женщины.

Четверть россиян призналась, что все же обижаются на буллинг любимых девушек за лишний вес. Большая часть из них мстят партнершам за оскорбительные слова и неприкрытую критику. 53% мужчин ставят в пример своей женщине ее спортивных подруг, 30% — сравнивают ее еду с маминой, а четверть (24%) — ставят лайки под фото фитнес-блогеров в соцсетях.

