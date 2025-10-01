Психолог Илья Ахмедов дал рекомендации, как избежать ссор в родительских чатах при выборе подарка учителю.

© РИА Новости

В беседе с Regions.ru эксперт отметил, что важно сразу предложить несколько скромных и понятных идей, но при этом не навязывать своё мнение.

По словам специалиста, следует дать возможность большинству участников чата проголосовать и договориться.

«Если кто-то из родителей хочет добавить личный штрих, это можно сделать отдельно. Открытка от ребёнка, небольшой рисунок, письмо с благодарностью — такие вещи особенно трогательны для педагога и часто ценятся выше, чем материальные подарки», — сказал Ахмедов.

По словам специалиста, такой подход позволит выразить благодарность учителю, не поставив его случайно в неловкое положение.

Ранее детский и семейный психолог, педагог-психолог Екатерина Маденко рассказала, что ИИ может препятствовать развитию мышления у школьников.