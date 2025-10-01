Что такое афродизиаки и работают ли они на самом деле

Устрицы, шоколад, специи, эфирные масла — эти продукты веками считались возбудителями страсти. В последние годы список пополнили духи с феромонами, заполонившие маркетплейсы. Но правда ли такие природные афродизиаки эффективны? Вместе с нутрициологом и сексологом «Газета.Ru» разобралась, что такое афродизиаки на самом деле и работают ли они для повышения сексуального желания.

Что это такое афродизиаки простыми словами

Афродизиаки — это вещества, которым приписывается способность повышать половое влечение у женщин и мужчин. Их название происходит от имени древнегреческой богини любви Афродиты, что отражает их мифологизированную природу.

С научной точки зрения, эффективность подавляющего большинства афродизиаков не доказана. Их репутация основана на культурных традициях, эффекте плацебо и представлениях о схожести формы продукта с половыми органами (как в случае с устрицами или морским огурцом).

Проще говоря, если вы съели кусочек острого перчика или спелой клубники, вдохнули аромат ванили — и почувствовали прилив желания, то это работает ваша собственная психика, а не магия продукта.

Немного истории: кто, где и как использовал афродизиаки

Стремление разжечь страсть с помощью еды и трав — старо как мир. И у каждой цивилизации были свои фавориты.

В Древнем Риме и Греции обожали трюфели и устриц. Считалось, что они воплощают саму жизнь и плодородие.

На Востоке искусство афродизиаков было развито не меньше. В Китае и Корее верили в силу женьшеня и морского огурца для укрепления мужской энергии «Ян». В Индии, согласно Аюрведе, к самым мощным афродизиакам относили шафран, кардамон и готу колу.

Индейцы Южной Америки открыли миру какао-бобы. Ацтекский правитель Монтесума, по легенде, выпивал огромную чашу горького шоколада перед посещением своего гарема. А плоды гуараны использовали для приготовления заряжающих энергией напитков.

В Средневековой Европе пряности были на вес золота и считались сильнейшими возбудителями. Мускатный орех, корицу и ваниль добавляли не только в еду, но и в любовные зелья.

Изучением этих «продуктов страсти» занимались не только знахари, но и великие умы. Например, знаменитый персидский ученый и врач XI века Авиценна в своем «Каноне врачебной науки» подробно описывал свойства многих афродизиаков. Однако его наблюдения основывались на медицинских теориях своего времени, которые не подтверждаются современной наукой.

7 продуктов, которым приписывают свойства афродизиаков

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А путь к страсти — через правильные продукты в этом желудке. Однако наука предлагает скептически взглянуть на этот список.

Устрицы. Это чемпион по содержанию цинка — микроэлемента, который участвует в выработке тестостерона. Однако его количество в устрицах недостаточно для мгновенного эффекта. Для реального воздействия нужны регулярное употребление и коррекция общего дефицита цинка в организме. Темный шоколад (от 70%). В нем есть легкий стимулятор теобромин и соединение фенилэтиламин, которое называют «веществом влюбленности». Но последнее содержится в очень малом количестве и разрушается в ЖКТ. «Возбуждающий» эффект шоколада связан в основном c улучшением настроения за счет приятного вкуса и высвобождения эндорфинов. Клубника и инжир. Здесь срабатывает эстетический эффект за счет формы и текстуры плодов. Плюс в клубнике много витамина С, а инжир богат антиоксидантами, но прямой связи с либидо нет. Авокадо. Насыщен витаминами Е и В6. Первый поддерживает гормональный баланс, а второй участвует в выработке серотонина. Однако для значимого эффекта нужны большие дозы, а не один плод. Красный острый перец. Содержит капсаицин. Это вещество вызывает выброс эндорфинов в ответ на «ожог», но этот эффект кратковременен и не имеет прямой связи с сексуальным желанием. Кофе. Усталость — враг желания, а кофеин бодрит, но не повышает либидо напрямую. Гранаты. Их сок может повышать уровень оксида азота в крови, который расширяет сосуды. Но эффект слишком слаб, чтобы говорить о значимом влиянии на либидо.

Возбуждающие запахи: как превратить обычное аромамасло в афродизиак

Запахи напрямую воздействуют на лимбическую систему мозга, ответственную за эмоции, память и инстинкты. Именно поэтому некоторые ароматы способны мгновенно вызывать ассоциации, расслаблять или, наоборот, возбуждать, рассказала «Газете.Ru» клинический ведущий психолог и сексолог в центре медицинской и психологической помощи «Здравница» Ольга Крестова.

Эфирным маслам сандала, жасмина, ванили, иланг-иланг и многим другим веками приписывали чудесные свойства. В последние годы в качестве «волшебной таблетки» стали предлагать туалетную воду с феромонами, которые якобы привлекают представителей противоположного пола. Но с заявленной задачей они справиться не в состоянии — человеческая физиология работает не так.

А вот превратить обычное ароматическое масло в возбуждающее средство при определенной тренировке возможно.

В момент сильного возбуждения — самостоятельно или во время секса с партнером — следует нанести на запястье каплю эфирного масла, посоветовала Ольга Крестова.

«Ключевое правило: это масло используется только в моменты страсти, сильного возбуждения и получения удовольствия. Со временем у людей формируется устойчивая ассоциация: аромат начинает автоматически вызывать телесные реакции. Достаточно просто открыть флакон или нанести каплю — и тело уже реагирует готовностью к близости», — объяснила Ольга Крестова.

Чаще всего, по словам собеседницы «Газеты.Ru», люди выбирают масла иланг-иланг, пачули или розы. Некоторые экспериментируют со смешиванием ароматов, создавая индивидуальные комбинации. Однако важно помнить: реакция на запах очень субъективна. Один и тот же аромат может вызывать возбуждение у одного человека и отторжение или тревогу у другого.

Как «работают» афродизиаки: наука и психология

Волшебство афродизиаков не в магии, а в их способности влиять на нашу психику. Их механизм действия можно разделить на две большие группы: то, что происходит у нас в голове (и это основное воздействие), и то, что происходит непосредственно в организме (тут эффект минимальный).

Психологический аспект

Здесь все работает через ожидания, чувства и ассоциации. Афродизиаки в первую очередь оказывают психологическое воздействие, а не физиологическое. Их эффективность во многом основывается на нашей вере, настроении, ожиданиях и культурных убеждениях, обратила внимание сексолог.

Эффект плацебо. Если вы уверены, что устрица — это мощный стимулятор, ваш мозг поверит в это и сам начнет настраиваться на романтический лад, усиливая чувственность. Сама вера в действие продукта уже творит чудеса.

«С точки зрения физиологии, одной устрицы недостаточно для мгновенного эффекта — для реального воздействия нужны время и значительный объём продукта. Однако если мужчина или женщина искренне верят, что устрица повысит либидо и усилит возбуждение, то такой эффект действительно может проявиться благодаря самовнушению», — Ольга Крестова, клинический психолог, сексолог.

Создание атмосферы. Сам ритуал: красивый стол, любимый человек, особенный продукт (например, дорогой шоколад или экзотический фрукт) — настраивает на чувственный лад. Это акт внимания и заботы, который сам по себе является афродизиаком.

«Не менее важен психологический настрой и способность к саморегуляции. Сам ритуал — употребление определенного продукта или использование аромамасла, считающегося возбуждающим, — повышает уверенность в себе и расслабляет нервную систему. Психика перестает воспринимать ситуацию как стрессовую, уходит реакция "бей, беги, замри", которая часто подавляет сексуальное желание. Вместо этого человек расслабляется, ожидает позитивного результата и в конечном счете его получает — даже если объективно продукт не оказывает значительного физиологического воздействия», — объяснила сексолог.

Сила ассоциаций. За многими продуктами тянется шлейф культурных и романтических образов. Устрицы ассоциируются с роскошью и отпуском на море, клубника — с соблазнением, ваниль — с уютом и теплом. Мозг считывает эти символы и реагирует соответствующим образом.

«Большую роль играют ассоциации, метафоры и культурные стереотипы. Например, шоколад или конфеты у нас прочно ассоциируются с удовольствием, романтикой и заботой. Именно поэтому их часто дарят любимым, особенно в начале отношений — в так называемый "конфетно-букетный период". Эти положительные ассоциации усиливают наше восприятие и могут повышать возбуждение», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Физиологическое воздействие: химия тела

Некоторые продукты действительно имеют вполне конкретное влияние на организм, отметила в беседе с «Газетой.Ru» интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Наталья Войтович.

«Если говорить строго в рамках доказательной медицины, то большинство известных пищевых афродизиаков — таких как устрицы, шоколад, перец чили и имбирь — не имеют убедительных клинических подтверждений своей эффективности. Их репутация часто основана на культурных традициях, отдельных свойствах компонентов или эффекте плацебо. Однако некоторые натуральные вещества и экстракты растений все же демонстрируют определенное физиологическое действие», — рассказала нутрициолог.

Стимуляция «гормонов счастья». Многие афродизиаки способствуют выработке дофамина (гормон удовольствия и мотивации), серотонина (гормон хорошего настроения) и эндорфинов (природные обезболивающие и источники эйфории). Например, темный шоколад и перец чили запускают этот процесс. А где хорошее настроение — там и желание быть ближе.

Улучшение кровообращения. Для возбуждения важно хорошее кровенаполнение органов малого таза. Такие продукты, как имбирь, чеснок или острый перец (благодаря капсаицину), действуют как мягкие сосудорасширяющие средства, улучшая ток крови по всему телу.

Для возбуждения важно хорошее кровенаполнение органов малого таза. Такие продукты, как имбирь, чеснок или острый перец (благодаря капсаицину), действуют как мягкие сосудорасширяющие средства, улучшая ток крови по всему телу. Насыщение полезными веществами. Некоторые продукты — просто кладезь витаминов и микроэлементов, критически важных для выработки половых гормонов и здоровья репродуктивной системы.

«Важно подчеркнуть: все перечисленные вещества демонстрируют умеренный эффект и могут быть полезны лишь при легких формах эректильной дисфункции или сниженного либидо. При выраженных нарушениях половой функции наибольшую эффективность и надежность с точки зрения доказательной медицины показывают ингибиторы ФДЭ-5. Их действие тщательно изучено, а результаты предсказуемы и клинически подтверждены», — Наталья Войтович, нутрициолог.

Афродизиаки для мужчин и женщин: есть ли разница?

Большинство веществ, которые называют природными афродизиаками, одинаково работают, точнее практически не работают, и для мужчин, и для женщин. Эффект, если он и есть, основан на общих механизмах, таких как улучшение настроения. Однако разделение афродизиаков на «женские» и «мужские» не лишено некоторого смысла.

Для мужчин

Для мужского либидо ключевую роль играет тестостерон. Поэтому продукты, богатые цинком — устрицы, тыквенные семечки, говядина — считаются классическими «мужскими» афродизиаками, так как этот микроэлемент напрямую участвует в синтезе главного мужского гормона.

Нутрициолог отметила, что эффект проявляется только при регулярном и систематическом употреблении этих продуктов. Если у человека есть выраженный дефицит цинка, то одна порция устриц или горсть орехов проблему не решит — здесь важна последовательность.

«Цинк входит в состав ключевых ферментов, регулирующих синтез тестостерона. Он необходим для нормального функционирования гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси — системы, которая управляет выработкой половых гормонов. Кроме того, цинк критически важен для процесса созревания сперматозоидов и поддержания мужской фертильности», — Наталья Войтович, нутрициолог.

Для женщин

Для женщин же главными врагами желания часто являются стресс, усталость и гормональные колебания. Поэтому для поддержания женского либидо особенно эффективны здоровый сон, отдых и снижение уровня стресса. Продукты вроде авокадо и орехов, могут оказывать на организм общеукрепляющее действие.

Не стоит делить еду строго на «мужскую» и «женскую». Лучшей стратегией для возбуждения желания будет совместный вкусный ужин в приятной и расслабленной атмосфере.

Сниженное либидо: когда нужно обращаться ко врачу?

Самый важный пункт: афродизиаки — это не лекарство. Они могут помочь создать настроение и легкий тонус, но они не решат серьезных проблем со здоровьем, будь то гормональные нарушения, хроническая усталость или проблемы в отношениях.

«Если вы используете афродизиаки, такие как шоколад, устрицы или специи, их основное воздействие будет заключаться в создании настроения, расслаблении и настройке на романтический лад. Они могут помочь снять психологические барьеры, но не оказывают прямого влияния на эректильную функцию. Такой подход может быть эффективен при легких проблемах, связанных со стрессом, недосыпом или переутомлением. Однако если проблемы носят устойчивый характер и не связаны с временными жизненными трудностями, важно вовремя обратиться к специалисту», — Наталья Войтович, нутрициолог.

Мужчинам, по ее словам, следует обратить внимание на следующие тревожные признаки:

отсутствие утренних эрекций;

заметное снижение полового влечения;

постоянная усталость;

снижение мышечной массы;

выпадение волос (может указывать на дефицит тестостерона).

Для женщин тревожными сигналами могут быть:

длительное отсутствие сексуального желания (за исключением послеродового периода);

сухость слизистых оболочек;

болезненные ощущения во время полового акта;

резкие перепады настроения или депрессивные состояния.