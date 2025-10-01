Поможет ли на самом деле секс при осенней хандре

В октябре световой день в Москве станет короче на 2 часа 15 минут. Впереди ждут ещё более тёмные ноябрь и декабрь. Такая погода не добавляет оптимизма, а иногда и вовсе может вызвать сезонную депрессию. Россиянам предложили бороться с ней регулярным сексом. Рассказываем, что об этом думает наука.

Что за совет дали россиянам

Как написал Shot, частая половая жизнь может стать «действенной профилактикой сезонного аффективного расстройства».

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это расстройство настроения с депрессивными симптомами, которые возникают в определённое время года (как правило, осенью или зимой) и полностью проходят в другое.

Психолог Вера Калантар рассказала телеграм-каналу, что регулярный секс помогает чувствовать себя лучше благодаря выработке дофамина и эндорфина, которые иногда называют гормонами радости.

Откуда берётся сезонная депрессия

Сезонное аффективное расстройство имеет типичные симптомы депрессии:

подавленное настроение;

ангедонию;

чувство вины;

ощущение безнадёжности;

упадок сил;

нарушение настроения.

Также могут встречаться сильная усталость, сонливость, повышенный аппетит, причём особенно тянет в такое время на углеводы.

Про САР говорят, если у человека депрессивные симптомы полностью проходят по окончании определённого сезона, а через год возвращаются в это же время и так повторяется в течение двух лет подряд.

Возможные факторы риска:

наличие такого расстройства у других членов семьи;

пол (женщины сталкиваются с этой проблемой чаще);

возраст от 13 до 30 лет;

проживание в северных широтах.

Правда ли, что секс спасает от САР

Научных данных о пользе регулярного секса для профилактики или лечения сезонного аффективного расстройства нет.

В различных исследованиях говорится, что высокую эффективность при сезонном аффективном расстройстве показывают:

светотерапия (например, специальные лампы для имитации рассвета, которые нужно включать каждый день в одно и то же время примерно на 30–60 минут);

антидепрессанты (важно: такие препараты подбирает и назначает только врач).

Рекомендуют также по возможности увеличить физическую активность и больше бывать на естественном свету.

Стоит учитывать, что при депрессии может снижаться либидо, поэтому пересиливать себя и заниматься сексом только «для здоровья» всё же не стоит. Но если близость приносит вам радость, удовольствие, повышает настроение и помогает оптимистичнее смотреть на серость за окном, то этот способ тоже может работать вкупе с другими.

Клинический психолог Инга Соболева в беседе с «Секретом» советовала заранее составлять план на осень и зиму, чтобы бороться с подступающей хандрой.

Помимо света и физической активности, она предложила практиковать техники осознанности и разводить дома цветы.

