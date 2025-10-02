Не только интим: эксперт перечислил занятия с «антидепрессивным эффектом»

Не только интим: сексолог Вилков перечислил занятия с «антидепрессивным эффектом»
Регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая чаще всего проявляется зимой, так как ее развитие провоцирует короткий световой день. А что делать людям, которые не состоят в отношениях? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.
По словам специалиста, «антидепрессивный эффект» имеет не только интимная близость. Массаж также является вариантом телесного контакта, который вызывает расслабление.
Он снимает тревожность и напряжение с мышц. Этот способ отлично подойдет для уменьшения общей тревожности, его можно использовать как элемент профилактики развития депрессивного расстройства, — считает Вилков.
Также положительный эффект на настроение и моральное состояние могут оказать:
- хобби;
- физическая активность;
- налаженный режим сна;
- здоровый образ жизни;
- объятия с родителями, друзьями и даже мягкими игрушками.
Они помогают снять тревогу и напряжение. Но не стоит слишком сильно надеяться на такой вариант, потому что они все же дают лишь легкий антидепрессивный эффект, — предупредил сексолог.
Однако если у человека уже развилась депрессия, то даже регулярные занятия любовью не помогут ему справиться с психическим расстройством, добавил специалист.
