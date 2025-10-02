Не только интим: эксперт перечислил занятия с «антидепрессивным эффектом»

Регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая чаще всего проявляется зимой, так как ее развитие провоцирует короткий световой день. А что делать людям, которые не состоят в отношениях? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, «антидепрессивный эффект» имеет не только интимная близость. Массаж также является вариантом телесного контакта, который вызывает расслабление.

Он снимает тревожность и напряжение с мышц. Этот способ отлично подойдет для уменьшения общей тревожности, его можно использовать как элемент профилактики развития депрессивного расстройства, — считает Вилков.

Также положительный эффект на настроение и моральное состояние могут оказать:

хобби;

физическая активность;

налаженный режим сна;

здоровый образ жизни;

объятия с родителями, друзьями и даже мягкими игрушками.

Они помогают снять тревогу и напряжение. Но не стоит слишком сильно надеяться на такой вариант, потому что они все же дают лишь легкий антидепрессивный эффект, — предупредил сексолог.

Однако если у человека уже развилась депрессия, то даже регулярные занятия любовью не помогут ему справиться с психическим расстройством, добавил специалист.

Интимная жизнь может отсутствовать, даже если человек находится в отношениях. Почему так происходит и как вернуть влечение и близость, «Вечерней Москве» рассказала сексолог Ксения Васильева.