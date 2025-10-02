Как избежать ссор с партнером, если вы ложитесь спать в разное время

Несовпадение времени отхода ко сну — одна из самых распространенных проблем, провоцирующих ссоры в паре, рассказала психолог Софи Роос. Способы избежать конфликтов по этому поводу она назвала изданию HuffPost.

Роос подчеркнула, что привычка ложиться спать в разное время совершенно нормальна, пока из-за нее партнеры не начинают жить параллельными жизнями. В этом случае это может привести к дисбалансу в распределении ответственности, особенно в вопросах работы по дому и ухода за детьми.

Психолог считает честный разговор с партнером лучшим способом решить эту проблему. Начинать беседу она посоветовала не с обвинений или с позиции «это неправильно».

«Дайте своему избраннику понять, как эта ситуация влияет на вас: что это заставляет вас скучать по нему, испытывать тоску по эмоциональной и физической близости и что вы чувствуете себя одиноко», — объяснила специалистка.

Как отметила Роос, один из способов решения проблемы — в течение недели по очереди ложиться спать то пораньше, то попозже. Другой подход заключается в том, чтобы попытаться добиться совместного отхода ко сну, например, с помощью таких ритуалов, как совместный ужин с последующими объятьями.

В то же время, по словам психотерапевта, важно выяснить, почему разное время отхода ко сну внезапно стало причиной для конфликтов.

«Дело не в том, ложитесь вы вместе в постель или нет, а в том, интересуетесь ли вы потребностями друг друга. Если у вашего партнера больше нет такого желания, вам следует подумать о том, чтобы уйти от него», — заявила она.

Ранее психолог Джулия Минсон подсказала способ вести спор в паре так, чтобы он приносил пользу. По ее словам, для этого нужно изменить свое поведение, а не пытаться переубедить оппонента.