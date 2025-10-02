Специалист оценил новый тренд у зумеров

HR-директор компании UCMS Group, директор департамента аутсорсинга расчёта заработной платы и кадрового администрирования UCMS Group Наталия Аленичева рассказала, что зумеры меняют рынок труда, требуя особого подхода.

© unsplash

Согласно результатам недавнего исследования, до трети молодых соискателей могут приходить на собеседование с родителями.

«Если бы такая ситуация всё же произошла, мы действовали бы следующим образом: вежливо обозначили бы, что ключевое интервью проводится с самим кандидатом, при этом сохранив корректное и уважительное общение с родителем», — отметила Аленичева в разговоре с АБН24.

Эксперт заметила, что для стажёров родительская поддержка оправданна, однако у более взрослых кандидатов она сигнализирует о недостатке самостоятельности.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что каждый десятый руководитель хотя бы раз за последний год получал просьбу от родителей о трудоустройстве их ребёнка.