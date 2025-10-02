Как пережить развод спустя долгие годы брака

Николь Кидман и ее муж кантри-музыкант Кит Урбан объявили о расставании после 19 лет брака. Источники, приближенные к паре, утверждают, что супруги живут раздельно с начала лета. При этом сообщается, что именно Урбан стал инициатором расставания, а Кидман не хотела развода и всеми силами пыталась сохранить брак. Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала «Вечерней Москве», как пережить развод в зрелом возрасте спустя большое количество лет совместной жизни и начать жизнь с нуля.

Основные шаги преодоления кризиса

По ее словам, развод в зрелом возрасте — это один из самых тяжелых жизненных кризисов, и чувство глубокого переживания в этот период совершенно нормально.

«Может возникать ощущение, будто вас разорвали надвое, потери собственной идентичности, даже страх перед будущим. Однако практически каждый в подобной ситуации испытывает подобные чувства», — сказала она.

Специалист объяснила, что важно не избегать боли и переживаний острой фазы горя.

«Когда люди разводятся после долгих лет брака, они расстаются не просто с человеком, с которым прожили много десятилетий, а также с совместной жизнью, мечтами, привычными устоями и частью себя. Нужно разрешать себе выражать эмоции, плакать, если хочется. Это не проявление слабости, а нормальная физиологическая реакция организма на стресс. Самое важное — избегать самообвинений», — говорит Абравитова.

Ограничение контактов с бывшим партнером

Эксперт отметила, что не стоит тратить время на поиски виноватого, потому что теперь главная цель — просто выжить, восстановиться и обрести гармонию в жизни.

«Рекомендуется ограничить общение с бывшим партнером, если это необходимо исключительно для решения организационных вопросов. Постоянные контакты, пока раны еще свежи, только усиливают боль», — считает она.

Стоит попробовать заново открыть себя, поскольку впереди новый этап жизни и новая грань вашего «я», подчеркнула психолог.

«Ощущение "мы" сменяется осознанием "я". Если трудно справляться с утратой прежнего «я», которое растворилось в образе "мы", попробуйте вспомнить, что приносило радость до брака. Возможно, это были какие-то давно забытые увлечения: творчество, рисование, музыка, спорт, путешествия. Посмотрите на себя глазами свободного человека, отдельно от ролей супруги или супруга, родителя. Подумайте, какая музыка вам нравится, как провести свободное время, какие у вас увлечения. Сейчас вы начинаете заново познавать себя», — сказала собеседница «ВМ».

Формирование нового образа жизни

По ее мнению, нужно экспериментировать и открывать для себя нечто новое. Например, сходить в кино одному, ужинать в кафе в одиночку, поехать в однодневную поездку в соседний город:

«Это свобода, а не одиночество. Постепенно формируйте новый образ жизни, начиная с режима дня. Хотя поначалу это кажется бессмысленным, но рутина помогает избавиться от хаоса мыслей. Обязательно уделяйте внимание физической активности, будь то длительные прогулки, плавание, занятия йогой или фитнесом. Эти занятия снижают уровень кортизола — гормона стресса, способствуют выработке эндорфинов и помогают организму восстановить силы после перенесенного эмоционального потрясения».

Пробуйте новое

Помимо этого, специалист рекомендует освоить новые бытовые навыки, если раньше ими не пользовались. Например, научиться оплачивать коммунальные услуги, готовить еду.

«Это дает чувство контроля и уверенности в себе. Найдите способы продуктивно расходовать освободившуюся энергию. Можно посвятить ее работе, профессиональному развитию, волонтерству, заботе о пожилых людях или детях, помощи животным. Найдите хобби, которое требует высокой концентрации: садоводство, фотография, изучение иностранного языка, танцы. Все это позволит отвлечься и погрузиться в процесс», — сказала она.

По ее мнению, также обязательно нужно поддерживать социальные связи, расширяя круг общения не только старыми друзьями, но и новыми знакомствами.

«Можно создавать себе новые формы поддержки, вступать в группы взаимопомощи, посвященные проблемам развода. Помните, изоляция недопустима. Лучший совет — обратиться к психологу, который поможет пройти этот сложный путь бережно и аккуратно».

Кому проще пережить развод

Как рассказала специалист, женщины переносят острый период развода легче мужчин, потому что чаще пользуются поддержкой подруг и родственников, проявляя готовность обращаться за профессиональной помощью и анализировать ситуацию.

«Мужчины нередко кажутся внешне спокойнее, особенно если быстро находят нового партнера, однако в длительной перспективе они чаще страдают от последствий стресса, проблем со здоровьем и одиночества», — сказала она.

Также проще всего адаптироваться человеку, который был инициатором развода, потому что он внутренне подготовлен к переменам. Тот, кого покинули, сталкивается с внезапностью и разрушением привычного уклада, но эта разница сглаживается со временем. Через два-три года бывшие супруги могут прийти к различным результатам восстановления собственной личности, объяснила психолог.

Когда можно строить новые отношения

По ее словам, если человек после развода с супругом решил вернуться в мир знакомств с противоположным полом, нужно это делать осторожно:

«Сначала позаботьтесь о собственном внутреннем состоянии, соберитесь, найдите внутреннюю гармонию. Новые знакомства лучше воспринимать как возможность встречи с интересными людьми, а не спешить строить отношения. Главное, нужно понимать, что ваш зрелый возраст — это большое преимущество. Теперь вы точно знаете, что вам нужно, и не готовы терпеть неудобства. Кто-то остается одиноким после развода осознанно, но многие строят успешные и счастливые отношения даже после 50–60 лет, обладая богатым жизненным опытом и пониманием собственных потребностей».

Эксперт добавила, что если сразу после развода человек чувствует пустоту, то это не катастрофа, а чистое полотно, на котором он может нарисовать жизнь, ориентируясь на свои подлинные желания и потребности.

