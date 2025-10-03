Что делать, если вам противен фетиш вашего партнера

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет женщине, пожаловавшейся на отвратительный фетиш любовников, с которыми она встречалась после разрыва с партнером. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что после окончания длительных отношений несколько раз ходила на свидания с разными мужчинами и заметила, что у каждого из них есть одна неприятная привычка в спальне.

«Каждый из них пытался плюнуть на меня или мне в рот, что вызывает у меня отвращение. Один парень даже не спросил, прежде чем сделать это!» — посетовала она.

Читательница также задалась вопросом, как ей сообщить мужчинам, что ей не нравится этот фетиш и при этом не ранить их чувства.

В ответ Грин заявила, что плевки на партнера стали популярны благодаря интернету. Однако эта форма эротической игры довольно унизительна, и подходит она не всем.

«Любой вид секса, каким бы мягким он ни казался, требует взаимного согласия. Крайне важно открыто и честно поговорить о том, что вы хотите попробовать в постели, а что нет и когда следует остановиться», — подчеркнула специалистка.

По ее словам, подобная беседа может быть трудной, но крайне важно обсудить с потенциальным любовником свои пристрастия, фетиши и границы допустимого в сексе.

