Названы основные причины гостинга

Чаще всего за внезапным прекращением общения скрываются зависть, боязнь конфликта и нежелание брать на себя ответственность.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Бывает так, что человек немотивированно перестаёт общаться с кем-то. За любым гостингом часто скрывается акт пассивной агрессии. Когда человек позавидовал, когда разозлился, когда вы человека чем-то стригерили. Агрессия возникает из-за его внутренних ощущений. Человек не может выдержать и обрывает контакт. Бывает так, что люди просто снимают с себя ответственность. Так бывает, например, в романтических отношениях, когда человек не хочет брать на себя ответственность развивать отношения. Человек не хочет объяснять ничего. Часто люди не умеют объяснять свои чувства. Вместо того, чтобы разобраться, что плохо, они предпочитают просто исчезнуть. Бывает так, что человек не может выносить конфликт, поэтому он молча исчезает».

Ранее психолог рассказала об опасности патологической гиперфиксации. Когда поведением и мыслями начинает управлять «сверхценная идея», которая не ставится под сомнение, следует обратиться к врачу. В этом случае речь идёт об утрате связи с реальностью, отметила Елена Соловьёва.