Как справиться с профессиональным стрессом

В беседе с ИА RuNews24.ru психотерапевт Антон Мокеев отметил, что для начала нужно понимать, что такое стресс, тревога и панические атаки. Собеседник отметил, что тревога - это эмоция из спектра страха, которая характеризуется своей беспредметностью.

«Тревога — некое предчувствие, что случится что-то нехорошее. Что конкретно — непонятно, но точно нехорошее точно случится, возможно, в ближайшее время. Так люди описывают свое чувство тревоги. Паническая атака - это внезапный приступ страха, сопровождающийся страхом смерти и телесными реакциями, которые усиливают страх смерти. В этот момент человек думает, что прямо сейчас умирает. У людей в этом состоянии учащенное сердцебиение, головокружение, потливость, дрожь и слабость в конечностях. Кроме страха смерти может быть страх падения в обморок, потери сознания или страх сойти с ума», — уточнил эксперт.

У стресса же есть научное определение. Однако большинство людей называют стрессом любую ситуацию, которая вызывает у них эмоциональные переживания.

К таким ситуациям можно отнести любые изменения окружающей действительности, требующие от человека адаптации, приспособления, когда что-то нужно сделать, чтобы к ней адаптироваться.

«Стрессы и тревога на работе зависят от самой работы. Например, когда человек работает на конвейере, крутит гайки целыми днями, то у него, скорее всего, будет мало тревоги и стрессов. Это связано с тем, что ничего не меняется, ему не о чем переживать на работе. Но чем более ответственная работа, когда нужно постоянно принимать решения, понимать последствия, к которым эти решения приведут, то тем больше человек по поводу этой ответственности тревожится», — рассказал психотерапевт.

Кроме того, зачастую тревогу вызывает представление и убеждение о том, что человек может остаться без денег, лишившись работы.

Как отметил собеседник издания, человек, который постоянно думает, что он не справляется с обязанностями на работе, совершает на ней ошибки или что он плохой специалист, имеет синдром самозванца. Третья причина, когда возникает тревога, это страх, что подумают люди о человеке.

«Это такая социофобическая направленность, страх. Люди, которые сильно переживают, или убеждены, что о них должны плохо думать, постоянно крутят в голове мысль, что им нельзя допускать ошибки, или недоделать работу, отказать от заданий, которых руководители дают все больше и больше. Чем больше человек их выполняет, тем больше он не в силах отказаться», — рассказал Антон Мокеев.

Спикер отметил, что есть еще один фактор, усиливающий стресс, ведущий к переживаниям, тревогам на работе - это обилие информации. Чем более информационно насыщенная деятельность у человека, чем более он стремится к многозадачности, тем больше у него происходит перегруз информацией.

В такой ситуации человек в большей степени испытывает стресс, переживает и тревожится. Образуется порочный круг.

«В современном мире человек усиливает свою перегруженность информацией. Вместо того чтобы отдыхать каждый час по 10 минут, делая перерыв на работе, человек открывает соцсети, с кем-то общается, опять же, в телефоне, или смотрит рилсы, пытаясь отвлечься. Но это не отдых для мозга. Это продолжающийся поток информации, но абсолютно бесполезный», — раскрыл спикер.

Стремление к многозадачности, суперпродуктивности на самом деле распыляет внимание и снижает эффективность работы, подчеркнул спикер. Почему это распыляет внимание? Потому что у внимания, как у психического процесса, есть свой график подъема и спада.

«В первые 10 минут, когда человек приступает к какой-либо работе, у него начинается период вырабатываемости, в этот период работоспособность не очень высокая. Первые 10 минут любой работник погружается в задачу, в работу, и график внимания идет вверх. Далее, через 10-15 минут вырабатываемости, человек выходит на плату. Около 30 минут идет внимание на одном и том же уровне. То есть это максимальная трудоспособность. Но через 45-50 минут способность концентрации внимания резко падает. Именно поэтому введены академические часы, когда урок или занятие длится 45-50 минут. Если не делать перерыв на отдых и восстановление, то это становится бессмысленно, так как человек перестает концентрировать внимание, его работоспособность резко падает», — пояснил Антон Мокеев.

Психотерапевт посоветовал каждый час делать перерыв на работе, но не погружаться в телефон. Лучше всего прогуляться. Если же не соблюдать это правило, то перегруз становится очень сильный, накапливается ежедневная усталость. Далее следует выгорание.

«В запущенных случаях, когда у человека возникает выгорание, ему все в мыслях видится в более сгущенных красках, в более черном цвете, чем есть на самом деле. И это еще больше подпитывает его тревогу. На этом фоне можно довести себя до приступов паники. Мышление у психологически уставшего человека, да и физически тоже, становится специфическим. Все видится в черных красках, а где черные краски, там недалеко до страха смерти, страха сумасшествия, падения в обморок — всех катастрофических последствий», — подчеркнул эксперт.

Чтобы не довести себя до панических атак, нужно соблюдать определенные правила профилактики и гигиены труда. Нужно обязательно учитывать кривую концентрации внимания, кривую работоспособности, делать перерывы, убрать от себя весь информационный шум, не прибегать к многозадачности, потому что это максимально неэффективно, только ведет к усталости.

Если соблюдать простые правила, то мрачные мысли не будут посещать человека, минимизируется риск доведения себя до приступов паники в связи с психологической истощенностью.

«Но если с тревогой совладать не получается, ситуация будет усугубляться. Профессиональная тревога, стресс будут многократно усиливаться под влиянием собственного мышления. В этом случае нужно, конечно же, обращаться за помощью к психотерапевту. Потому что изменить паттерны мышления, иррациональные убеждения, вызывающие тревогу, панические атаки можно только с помощью сеансов разговорной психотерапии. Таблетки можно пить, они дают устойчивый результат, но не влияют на причину, не влияют на мысли, а только на саму реакцию организма. Через один-два месяца после прекращения приема таблеток все возвращается с удвоенной силы. Поэтому единственный действенный способ избавиться от профессионального стресса, тревоги на работе — пройти курс психотерапии, изменить свое мышление, научиться рациональному мышлению и тем самым поменять свое отношение ко всем факторам, событиям, которые для сейчас являются стрессами», — рекомендует психотерапевт.

Антон Мокеев резюмировал, что после научения мыслить рационально, стрессовые ситуации будут волнующими, но не будут вызывать сильные переживания: