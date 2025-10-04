Ученые выяснили, почему люди уязвимы к газлайтингу

Модель газлайтинга, которая объясняет, как манипуляторам так легко удается заставить своих жертв усомниться в собственном восприятии реальности, разобрана в исследовании канадского Университета МакГилла и опубликована в Personality and Social Psychology Review.

Хотя газлайтинг активно обсуждается в обществе последние несколько лет, с научной точки зрения он изучен недостаточно глубоко, считает психолог Уиллис Кляйн, ведущий автор исследования.

Новая теоретическая модель рассматривает газлайтинг как процесс обучения, основанный на концепции минимизации ошибки прогноза. Эта концепция описывает, как разум обрабатывает поступающую из внешнего мира информацию, стремится на ее основе предсказывать будущее, корректировать ожидания и реагировать на окружающую среду. До сих пор газлайтинг в основном анализировался через призму психодинамики, но в современной евероамериканской научной психологии этот аналитический подход утратил прежнее значение.

Газлайтинг как процесс обучения

«Когда вы доверяете или любите кого-то, вы ожидаете от него определенного поведения. Газлайтеры, с нашей точки зрения, ведут себя нетипично, несколько неожиданно, и используют эту неожиданность, чтобы направлять процесс обучения своих жертв», — объясняет Кляйн.

Помимо поведения, которое нарушает ваши ожидания, газлайтер, по словам исследователя, будет намекать, что причина вашего удивления кроется в вашем общем понимании реальности, заставляя вас чувствовать, как назвал это специалист, эпистемическую некомпетентность. Например, абьюзер может прятать ключи или систематически отрицать собственные слова.

«Это повторяется снова и снова, пока жертва не усвоит идею, что она на самом деле плохо ориентируется в реальности», — говорит Кляйн.

Роль доверия и близких людей

Модель основана на идее, что мы зависим от других — особенно близких — в формировании нашего чувства самости и реальности. В сочетании с взглядом на газлайтинг как на процесс обучения это означает, что жертвой газлайтинга может стать любой человек, подчеркивает психолог.

«В нашей модели нет ничего такого, что специфически характеризовало бы жертву газлайтинга и делало бы ее особенно уязвимой. По сути, это может случиться с кем угодно, при условии, что он доверяет не тому человеку», — подчеркивает исследователь.

По его словам, исследования будут продолжены, чтобы выявить, какие личностные характеристики — например, определенные стили привязанности или пережитая травма — влияют на восприимчивость человека к газлайтингу. Дальнейшие изыскания позволят проверить различные компоненты модели и приведут к улучшению поддержки для людей, ставших жертвами газлайтинга, заключил Кляйн.