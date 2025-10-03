Эксперт объяснил, как животные влияют на психику своих хозяев

Домашние животные оказывают значительное влияние на психическое и физическое здоровье своих владельцев, рассказал психолог медицинской компании СберЗдоровье Денис Лунев для URA.RU в преддверии Всемирного дня защиты животных. По его словам, контакт с питомцами помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение, а также способствует укреплению иммунитета.

© globallookpress

«Питомцы имеют положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека, контакт с ними вызывает выброс эндорфинов — "гормонов счастья", которые улучшают настроение и снижают уровень стресса, например, наблюдение за рыбками в аквариуме может снизить ощущение беспокойства. Кроме того, есть исследования, указывающие на то, что пожилые люди, имеющие домашних животных, меньше испытывают тревожность, чем те, у кого их нет, а также лучше справляются с чувством одиночества», — отметил эксперт.

Психолог добавил, что для детей присутствие животных в доме помогает развивать коммуникативные навыки и учиться распознавать эмоции других. Особое значение имеют питомцы для детей с расстройствами аутистического спектра — общение с собаками способствует их социальной адаптации и положительно влияет на когнитивные способности. Также Лунев обратил внимание на научные данные о том, что контакт детей с животными в раннем возрасте способствует укреплению иммунной системы, снижая риск аллергии и бронхиальной астмы.

Кроме психологического эффекта, домашние животные способствуют физической активности. Владельцы собак чаще совершают прогулки, что помогает снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Эксперт рекомендует выбирать питомца с учетом потребностей семьи: собака подойдет для повышения активности, а кошка или аквариум с рыбами — для снижения стресса.