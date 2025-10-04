Суд Нью-Йорка дал рэперу P. Diddy 50 месяцев тюрьмы за развоз проституток

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Комбса (известен P. Diddy) к 50 месяцам тюрьмы по обвинению в перевозке женщин для занятия проституцией. Об этом сообщает New York Post.

Оглашение приговора состоялось в федеральном суде Манхэттена, где присяжные признали 55-летнего Комбса виновным. Издание отмечает, что приговор оказался короче, чем рекомендуемый федеральными правилами срок в пять-шесть лет за подобное преступление, и тем более короче, чем 11 лет, которых добивался прокурор.

NYP указывает, что сам Комбс зачитал на суде заявление, в котором извинился перед жертвами и своей бывшей девушкой, но большую часть своего 12-минутного выступления посвятил себе.

Также рэпер поклялся, что "стал другим человеком".

2 июля присяжные признали Комбса невиновным в сексуальной эксплуатации и рэкете - основных обвинениях, которые предусматривали максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Рэпера арестовали год назад в Нью-Йорке. В ходе процесса были озвучены шокирующие подробности секс-вечеринок у артиста под названием Freak Offs.