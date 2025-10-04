Почему бывшие супруги часто остаются жить вместе

Некоторые разведенные пары продолжают жить вместе из-за общей ипотеки. По статистике, треть бывших супругов в России жили в одной квартире более трех месяцев после развода. Подобные случаи встречаются и в других странах. Например, в США пара, разведенная в апреле 2025 года, до сих пор живет в одном доме из-за ипотеки с низкой процентной ставкой — около двух процентов. При этом бывший муж проживает в пляжном бунгало, а бывшая жена — в трейлере на том же участке. Подробнее о супругах, которые не могут разъехаться, — в материале «Ленты.ру».

В России более 60 процентов бывших пар не сразу разъехались из-за ипотеки

Треть опрошенных россиян (32 процента), переживших развод в последние пять лет, признались, что продолжали жить с бывшим супругом или супругой в одной квартире более трех месяцев после развода. Еще 19 процентов проживали вместе более полугода, 8 процентов — свыше года, а 5 процентов — дольше двух лет. Сразу после развода разъехались 36 процентов опрошенных. Главной причиной такого решения у живших вместе после расставания стала ипотека (62 процента), узнали аналитики маркетплейса «Выберу.ру».

Среди тех, кто остался жить вместе из-за ипотеки, 43 процента продолжают совместно выплачивать кредит, 38 процентов делят выплаты по договоренности, а 19 процентов рассказали, что вся финансовая нагрузка легла на кого-то одного из бывшей пары.

Жители многих регионов тратят на ипотеку больше половины дохода

В России продолжают расти цены на недвижимость. В июне 2025 года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках выросла до 154,6 тысячи рублей. С 2020 года, когда метр жилья оценивался в 68,6 тысячи рублей, стоимость повысилась на 125,5 процента.

Россияне могут приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке, которая в среднем держится на уровне 20 процентов годовых. В стране по-прежнему доступны льготные программы: семейная и IT-ипотека с шестипроцентной ставкой, сельская ипотека под 3 процента, а также дальневосточная и арктическая со ставкой 2 процента.

У жителей 21 российского региона на платежи по ипотеке уходит более половины ежемесячного дохода. Наиболее высокий платеж в абсолютных значениях зафиксирован в Москве и Калмыкии — 51,4 тысячи и 51 тысяча рублей соответственно (в Калмыкии россияне отдают за ипотеку более 90 процентов средней зарплаты в регионе). Самые низкие платежи — в Курганской области, Республике Тыва и Архангельской области.

Средняя переплата по рыночной ипотеке в России уже превысила 21,5 миллиона рублей. Расплачиваться за жилье заемщикам в среднем придется 26 лет. При этом в России все же предпочитают льготные программы. По данным ВТБ, по итогам года на поддерживаемые государством программы в России придется три из четырех ипотечных сделок.

Совместная ипотека может отсрочить или отменить развод

В США некоторое количество пар откладывают развод или решают сохранить брак из-за совместной ипотеки. Часто эти пары брали кредит в то время, когда ставки были ниже. Теперь они видят, что тот, кто останется в доме, должен будет выплачивать кредит один, и часто это непосильная ноша. Особенно ситуация касается семей с низким доходом, объяснила финансовый аналитик по разводам Донна Кейтс.

«Исследования показывают, что наличие общего кредита действительно снижает вероятность развода — не потому, что отношения счастливее, а из-за высокой цены расставания. Ипотека становится своеобразным удерживающим фактором, иногда откладывающим разрыв на годы. Но важно помнить: такая отсрочка не решает личных проблем, а лишь отодвигает необходимость выбора», — говорит психолог Ленора Наринская.

Чем выше ипотечные платежи относительно дохода, тем дольше уже разведенные пары откладывают разъезд, показывает статистика «Выбери.ру». Если платеж превышает 50 процентов совокупного дохода, средний срок совместного проживания составляет около 10 месяцев, что в 2,5 раза дольше, чем у тех, у кого платежи не превышают 20 процентов дохода (около четырех месяцев).

Зачастую бывшие супруги остаются жить вместе из-за невозможности быстро продать недвижимость или рефинансировать ипотеку, ведь любые операции с жильем нужно согласовывать не только между собой, но и с банком. Финансовая организация может отказать в том или ином решении, если сочтет его невыгодным для себя.

Чаще всего приобретенное в браке имущество по закону делится пополам

Часть разведенных пар использует период совместной жизни для обдумывания дальнейшей стратегии: кто выкупает долю, как делить жилье, стоит ли продавать квартиру, рассказал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Следует помнить, что пока ипотека не погашена, квартира находится в залоге у банка и распоряжаться ею можно только с его разрешения. Если супруги оформили ипотеку, состоя в браке, скорее всего, один из них является заемщиком, а второй — созаемщиком. Недвижимое имущество считается совместно нажитым и при разделении делится по закону пополам. Исключение — если есть брачный договор, в котором обозначены другие условия. Также большей долей может обладать супруг, с которым после развода будут жить дети.

Если имущество разделено не пополам, стоит помнить, что общие долги делятся пропорционально полученному имуществу. То есть если один супруг получает две трети имущества, то две трети незакрытых до развода общих кредитов тоже придется возвращать ему.

Супруги могут продолжать платить кредит или разделить квартиру

Пара после развода может продолжить вносить платежи и никак не пересматривать кредитный договор — развод не отменяет ипотеку. В таком случае можно ничего не делать с квартирой, пока она в залоге. Однако рекомендуется составить договор и указать в нем, кто и какую сумму платит, — на случай непредвиденных ситуаций, если кто-то не захочет платить или решит погасить долг досрочно.

Если пара решает разделить ипотечное жилье, его можно продать. Для этого потребуется разрешение банка. Чаще всего финансовая организация идет навстречу бывшим супругам. С полученных от продажи денег пара закрывает ипотеку, а оставшуюся сумму делит между собой.

Некоторые принимают решение передать жилье одному из супругов — например, оформив договор купли-продажи или дарственную. При этом второй имеет право больше не платить ипотеку и запросить компенсацию — половину уплаченной ранее суммы.

Тем, кто не хочет продавать ипотечную квартиру и готов платить кредит до конца, можно разбить заем пополам. Если банк согласится, за каждым плательщиком закрепят сумму, которую он должен погасить. Однако банки не всегда согласны на такую сделку — им удобнее, когда ипотека одна. Важно помнить, что в ситуации с двумя займами квартиру нельзя будет продать до полного погашения ипотеки.

Бывшие супруги, проживающие в доме, могут разделить его физически — сделать отдельные входы. Для начала собственники решают, кому и какая доля отходит, потом разбивают кредит на два, затем получают разрешение на перепланировку в местной администрации или МФЦ и банке и делят дом, закрепляя каждую его часть за собственником.

Споры при разделе имущества часто связаны с разницей в платежах

Иногда при разделе имущества между супругами возникает конфликт, если один из них вносил платежи по ипотеке в большем объеме, чем другой. Несмотря на это чаще всего жилье делится поровну. Исключение составляют случаи, когда на оплату недвижимости были использованы деньги, полученные одним из супругов в подарок, по наследству или накопленные до брака — такие суммы разделу не подлежат. Суд может также уменьшить долю того супруга, который не участвовал в погашении ипотеки из-за отсутствия работы по неуважительной причине. Однако если, например, женщина не работала и не платила кредит, находясь в декретном отпуске, эта причина считается уважительной, и банк не будет пересматривать условия кредита.

Супруги также должны помнить, что нельзя продать ипотечное жилье, купленное с использованием материнского капитала, — для начала нужно полностью погасить долг. После этого нужно выделить детям доли собственности, и только потом недвижимость можно выставлять на продажу.

Пока ипотека в силе и оформлена на обоих супругов, они вместе несут за нее ответственность: невыплаты одного могут негативно повлиять на кредитную историю второго.

«Поэтому важно заранее определить, кто и как платит: зафиксировать это письменно — через соглашение, нотариальную запись или изменения в договоре с банком», — напомнила психолог Наринская.

Выселить супруга может быть невозможно

Даже если один из бывших супругов хочет выселить другого и остаться жить один, это возможно не всегда. Если квартира является совместной собственностью, судебное решение о выселении одного из них принимается после раздела имущества. Но если жилье принадлежит одному из супругов, второй обычно обязан выселиться после развода. Суд может установить срок, в течение которого бывший супруг обязан съехать, дав ему время на поиск другого жилья. Сроки определяются индивидуально — исходя из материального положения и других факторов — и обычно составляют от шести месяцев до года.

Бывшим супругам может быть трудно продолжать жить в одной квартире

Совместное проживание после развода часто приводит к серьезным психологическим последствиям. Зачастую жизнь может превратиться в постоянные конфликты, упреки и выяснение отношений. Это негативно влияет не только на бывших супругов, но и на детей. К тому же ни один из партнеров не имеет возможности устроить личную жизнь.

По словам гештальт-терапевта Евгения Черепанова, основные сложности при таком проживании — это размытые границы.

«Люди больше не супруги, но еще и не чужие. Кто-то продолжает ждать заботы, другой пытается дистанцироваться. Если в паре был нарушен баланс (например, один всегда тащил все на себе — ту же ипотеку), то после развода это может обостриться: один старается сохранить "порядок", другой полностью устраняется, провоцируя скрытый конфликт», — объяснил он.

Если в доме живут дети, они становятся невольными участниками этого конфликта.

Психологи рекомендуют бывшим супругам оговорить новые правила проживания

Черепанов советует четко оговорить новые правила и роли: обозначить, кто из супругов отвечает за те или иные бытовые аспекты, кто оплачивает коммунальные платежи, когда проводит время с детьми. Лучше всего согласовать порядок в письменном виде. Затем следует разделить пространство: жить в отдельных комнатах, хранить вещи в разных местах, выделить отдельное время для приготовления еды и отдыха.

Психолог советует минимизировать совместную активность.

«Не нужно делать вид, что вы семья: совместные ужины, обсуждение планов, советы — это может снова запутать границы. Живите в прямом смысле как соседи, пока не найдете выход из ситуации, один из вас съедет или вы разделите имущество и долговую ипотечную нагрузку», — говорит он.

Важно не втягивать в конфликт детей, сохранив для них в эмоциональном плане максимально стабильную атмосферу. Психолог напомнил, что совместная жизнь после развода требует взрослой позиции.

Если пара продолжает конфликтовать и мирно сосуществовать не удается, лучше принять решение и разъехаться, советуют психологи. Выходом может стать временная аренда жилья для одного из бывших супругов.