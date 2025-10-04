Собянин: Координаторы в больницах Москвы решили 400 тыс. немедицинских вопросов

Координаторы в больницах Москвы решили 400 тыс. немедицинских вопросов за четыре года работы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

«Оказавшись в больнице, многие люди находятся в состоянии стресса и не всегда способны самостоятельно справиться с разом навалившимися проблемами. Особенно если речь идет об экстренной госпитализации. Как сообщить родным о случившемся? Кто поможет с оформлением документов? Как организовать выписку и возвращение домой Раньше эти и многие другие вопросы приходилось решать врачам и медсестрам, и это, конечно, отвлекало их от основной работы. Чтобы помочь пациентам решать возникающие проблемы и одновременно разгрузить медицинский персонал, четыре года назад мы создали социальную службу в московских больницах», – написал мэр.

Он рассказал, что без предварительных заявок и прочих формальностей социальные координаторы готовы оказать помощь любому пациенту больницы: поддержать морально, помочь с документами, наладить связь с близкими, организовать выписку и сопровождение домой. За четыре года работы координаторы успешно решили 400 тысяч немедицинских вопросов. За помощью в установлении связи с родственниками обратились более 50 тыс. человек. Значительное число пациентов – свыше 4 тыс. человек – нуждались в сопровождении при возвращении домой. Около 2 тыс. москвичей обратились за помощью в оформлении услуг социального работника на дому после выписки из стационара.

Самым востребованными и эффективным стал сервис сопровождения пациентов старше 65 лет, который успешно работает уже почти год. Ежедневно услугой пользуются более 700 человек. При выписке социальные координаторы проводят тщательную проверку: убеждаются, что пациент получил все свои вещи и документы, выясняют требуется ли дополнительная помощь после выписки.

Мэр отметил, что в детских стационарах социальные координаторы помогают найти родственников, если ребенок попал в больницу один, сопровождают детей, которые остались без попечения родителей. При необходимости координаторы подключают к работе другие городские ведомства и организации. Поддержку получает каждый, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Отдельное направление в работе социальной службы в больницах – помощь участникам специальной военной операции. Специалисты помогают военнослужащим решать различные немедицинские вопросы: содействуют в восстановлении документов, организуют встречи с родственниками, помогают вернуться домой или в воинскую часть. Москва первой в России создала службу социальных координаторов в больницах. Мы охотно делимся успешным опытом с нашими коллегами в других регионах страны. Проводим видеоконференции и рассказываем о службе, встречаем делегации из других городов и показываем, как работают социальные координаторы. Региональные специалисты внимательно изучают московскую модель, и в результате в различных субъектах страны появляются собственные форматы подобной поддержки.

Так, в Хабаровском крае с недавних пор действуют социальные кураторы для пациентов в сложных жизненных ситуациях, в Липецкой области работают социальные помощники, а в Ставропольском крае организована служба специалистов по паллиативной помощи. В Тюменской области на основе столичного опыта разрабатывается собственный проект социальной поддержки в медицинских учреждениях.

«Евгений Горячев работает в социальной службе в больницах с первых дней. Он хорошо знает, когда пациенту особенно нужна поддержка. Однажды в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского после ДТП в реанимацию попала неизвестная девушка. Несколько дней она не приходила в сознание, никто из близких ее не навещал», – добавил мэр.

В интернете Евгений отыскал статью о происшествии и обратил внимание на комментарий, который указывал на то, что его автор могла быть знакомой пациентки. Так и оказалось. В итоге социальные координаторы смогли установить личность девушки и найти ее родителей в Воронеже, которые даже не подозревали, что их дочь-студентка оказалась в больнице. Они приехали в столицу, и когда девушке стало лучше, забрали ее восстанавливаться домой.

Собянин также сообщил, что Анна Сергеева состоит в службе социальных координаторов, которые помогают бойцам специальной военной операции. Во время планового обхода специалист обратила внимание на чем-то расстроенного пациента. Анна выяснила, что у его маленькой дочери через несколько дней день рождения, а он не может ее увидеть или сделать ей подарок.

Социальные координаторы помогли собрать целую коробку сладостей, которую отправили с курьером. Девочка получила подарок, а специалисты помогли организовать видеозвонок для папы с дочкой. В городскую клиническую больницу №23 имени Давыдовского поступил молодой мужчина после инсульта. Пациент был без документов, и никто его не навещал. Старший социальный координатор Мария Смирнова, получив заявку от врача, начала срочный поиск информации о нем. Выяснилось, что пациент живет один, причем, в Ульяновской области. Ситуация осложнялась тем, что из-за перенесенного инсульта мужчина испытывал серьезные трудности с речью и передвижением. Московские специалисты связались с ульяновскими социальными службами, и они активно подключились к решению вопроса. Социальные работники выехали по месту регистрации пациента и обнаружили, что проживание в доме с печным отоплением для него невозможно. Работодатель помог организовать переезд мужчины из Москвы до родного города, где местные социальные работники доставили мужчину в больницу, а после – в санаторий. Сегодня пациент получает необходимый уход, проходит реабилитацию и уже идет на поправку.

Социальный координатор Екатерина Орипова работает в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Специалист каждый день знакомится с новыми пациентами старше 65 лет, чтобы выяснить, нужна ли им поддержка. Во время очередного обхода она обратила внимание на женщину, которая поступила в больницу после пожара в своей квартире. Пациентка пока не могла вставать, и после выписки ей требовался постоянный уход. В соседнем отделении лежал ее сын, который уже готовился к выписке, но он не мог забрать маму домой, поскольку их жилье нужно было сначала восстановить. Социальные координаторы помогли женщине разместиться во временном жилье, пока родственники не подготовили квартиру к ее возвращению домой.

Найти близких и помочь вернуться домой – самые частые запросы, с которыми работают социальные координаторы. В приемном отделении городской клинической больницы №67 имени Ворохобова старший социальный координатор Татьяна Макаренко увидела растерянную пациентку. Она выяснила, что женщину без сознания доставила скорая помощь. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. После того, как состояние стабилизировалось, женщине можно было покинуть больницу, но она так разволновалась, что не могла вспомнить ни своего имени, ни адреса. Социальные координаторы успокоили ее, и постепенно она вспомнила имя мужа. Узнав, где находится супруга, Игорь Владимирович тут же выехал за ней в больницу.

Социальные координаторы помогают не только пациентам, но и их родственникам. Однажды в городскую клиническую больницу имени Вересаева скорая помощь привезла пациентку с сердечным приступом. Врачи настаивали на госпитализации и курсе лечения, но пациентка говорила, что не может задерживаться в больнице.

Старший социальный координатор больницы Ксения Ефимкина поговорила с пациенткой и узнала, что дома у нее осталась взрослая дочь, которая из-за проблем со здоровьем не может самостоятельно обслуживать себя. Специалисты связались с сестрой пациентки и объяснили ситуацию. Родственница заверила, что позаботится о племяннице, пока Галина Юрьевна будет проходить лечение.

«К слову, еще больше об особенностях работы социальных координаторов можно узнать на фотовыставке под открытым небом на Гоголевском бульваре – она открылась 22 сентября», – уточнил мэр.