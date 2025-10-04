Может ли человек в стрессе «заразить» окружающих

Испытывающий стресс человек активно или пассивно вовлекает в это состояние окружающих, в частности тех, кто пытается ему помочь. Такое мнение выразил ТАСС врач-психотерапевт и психиатр, академик Российской академии медико-технологических наук Александр Теслер.

"Конечно, стресс нельзя назвать заразным самим по себе. Он может быть «заразным» в силу того, что человек, находящийся в этом состоянии, приводит в состояние стресса окружающих, родных и сослуживцев. Этот процесс называется индукцией, когда человек в дискомфортом состоянии активно или пассивно вовлекает в него тех, кто старается ему помочь", - сказал Теслер.

По его словам, больше всего "заражению" стрессом подвержены эмпатичные люди, так как они "быстрее заводятся". Кроме того, эксперт отметил, что осенью склонные испытывать стресс люди чаще с ним сталкиваются, в том числе из-за того, что организм перестает получать достаточно света.