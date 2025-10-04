Названа еще одна причина снижения либидо у мужчин

Психиатр, сексолог Алексей Вилков считает, что формирование интернет-зависимости (уход в виртуальное общение, компьютерные игры и т.д.) может постепенно влиять и на снижение либидо.

«От виртуального общения или от компьютерных игр мозг получает положительные эмоции: происходит выброс эндорфинов, человек испытывает удовольствие. Это может способствовать снижению уровня либидо и уменьшению поисковой активности, свойственной мужчинам. Они чаще выбирают виртуальное общение, пренебрегая реальными знакомствами. А снижение активности в поиске опосредованно может влиять на фертильность», — цитируют эксперта Известия.

Уход в виртуальную реальность значительно меняет качество жизни, констатировал психиатр. У мужчины появляется неуверенность в себе, снижаются коммуникативные навыки, может повышаться тревожность. Также не исключено появление депрессивных переживаний, что еще больше отталкивает мужчину от реальной жизни, «живых» знакомств с девушками.