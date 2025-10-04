Что делать, если вас игнорируют

Выбор тактики избегания общения — пассивная агрессия, вызванная неспособностью справляться с собственными чувствами.

Наладить отношения с человеком в этом случае практически невозможно, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Если вы очень сильно переживаете, задайте вопрос: «Что происходит?» Но если человек второй со своими чувствами справиться не может, если проблема действительно на его стороне, и он эту проблему не может даже увидеть, он считает, что это вы каким-то образом должны его снова вытащить на это общение или что-то осознать в связи с его игнорированием и поменять своё поведение, то, скорее всего, сделать с этим вы ничего не сможете. Переживать по этому поводу абсолютно бессмысленно, потому что игнорирование — акт пассивной агрессии. Это значит, что человек на вас злится, длится этот акт пассивной агрессии может бесконечно долго».

Ранее Соловьёва назвала основные причины гостинга. Чаще всего за внезапным прекращением общения скрываются зависть, боязнь конфликта и нежелание брать на себя ответственность.