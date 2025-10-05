Почему люди не стесняются выставлять на всеобщее обозрение даже самое личное

Подробности личной и даже интимной жизни, расставаний и «схождений», данные о здоровье — чего только не услышишь и не прочитаешь сегодня. То, что когда-то считалось сокровенным, беззастенчиво обсуждается на публике, подобное поведение культивируется. Как часто бывает со смыслами, достаточно чуть-чуть изменить их конструкцию, чтобы заработало кривое зеркало: откровенность и открытость уже успешно подменили пошлым душевным эксгибиционизмом.

© Вечерняя Москва

Стоит признать: послушай кто из наших предков потоки откровений, что льются в эфирах телестудий, почитай любые виды соцсетей, они бы, конечно, принялись истово крестить лбы: бесовство! Впрочем, может быть, не все с этим согласны? Может быть, кому-то это кажется нормой? Чтобы разобраться с этим явлением, мы обратились за помощью к психологу и психиатру, доктору медицинских наук Андрею Жиляеву.

Ну что сказать, это действительно один из трендов последнего времени, — согласен Андрей Геннадьевич. — Давайте заострим: это очевидный тренд, когда люди свои достаточно интимные переживания склонны обсуждать на людях, делать их достоянием широкой общественности. Самым классическим является пример наших блогеров. Если бы люди придерживались прежних правил разделения информации, разграничивая, что допустимо для публичного пространства, а что глубоко интимно, — мы бы об этом не говорили сейчас. Но ныне в определенных кругах стало модным распахивать себя, что называется, «до донышка». И этому придается позитивный смысл…

Неужели эпатажная откровенность ничем не может быть оправдана, поинтересовалась я у профессора, вспоминая недавний эпизод с душеизлияниями одной из доморощенных звезд. Оказывается, пояснил профессор, диапазон подоплеки этого явления широк. Он простирается от невозможности держать в себе какую-то информацию, что иногда происходит в том случае, если на человека наваливается слишком много испытаний (у него рушится психологическая защита и перестает хватать сил на удерживание какой-то информации о себе), до полной противоположности — потребности «хайпануть».

Бывает, что человек, переживший нечто тяжелое, страшное, накопил в душе некий потенциал и выплескивает его в надежде принести, извините за патетику, пользу, — объясняет Андрей Жиляев. — Так люди рассказывают постфактум о перенесенных болезнях, о каких-то трагических событиях — чтобы те, кто оказался в аналогичной ситуации сейчас, могли получить хотя бы минимальную опору для решения своих проблем. Но в ряде других случаев (а может быть, сегодня — в большинстве!) на другом конце этой «линейки» находится стремление именно к хайпу, иногда подсознательное. Порой личная и даже интимная информация выплескиваются потому, что человек хочет получить какие-то преференции от окружающих, или ему просто хочется внимания. Я хотел бы вспомнить известный эпизод из жизни Сальвадора Дали, — рассказывает Жиляев. — Однажды художник вышел из университета, в котором учился, споткнулся и с криком покатился по лестнице. И когда его падение завершилось, он огляделся и с удивлением увидел, что все вокруг заинтересованы только им, все к нему бегут — он стал центром внимания. Это его потрясло. И он признавался, что не один раз потом имитировал подобное падение. Это, конечно, уже определенная девиация (от лат. deviatio — «отклонение» — отклонение чего-либо от нормы или стандарта. — «ВМ») характера, то, что как минимум называется акцентуацией (от лат. accentus — «ударение» — особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены. — «ВМ»). «Благодаря» блогосфере и компьютерному общению, которые распахнули дверцы для этих явлений, они стали восприниматься как норма. ...Вспоминается, как много лет назад один известный глянцевый журнал начал платить звездам за их откровения. Платили не так много, но времена были голодные, на что и был расчет. Однажды в этом издании появились сенсационные признания вдовы известного актера: она рассказывала, как он пил, какими комплексами страдал, как общался с женщинами. На изумленный вопрос нашей общей приятельницы, как же так можно, вдова ответила с вызовом: «Да, продалась за сто долларов. Есть хотелось!» Но потом — плакала.

Сейчас уже никто не плачет. Информационный эксклюзив смешали с интимным. Подготовили к слову «хайп». Приходится констатировать: у нас сегодня смещены понятия стыда и стыдливости, они заменены необходимостью «создавать контент». Хайп — самый легкий путь к этому. Хотя все не так просто, уверен Жиляев.

Люди, чрезмерно откровенничающие, не замечают, как смещаются определенные рамки. И реакцию на их «откровенность» уже не всегда получается предугадать. Например, человек ждал одобрения — а его порицают. Ждал сочувствия — а над ним подтрунивают. И так далее. И все это создает целый пласт для сложных психологических этюдов, которыми пестрит то же интернет-общение.

Сегодня из-под грифа «секретно» в обществе извлекаются и подробности о здоровье, которые раньше тщательно скрывались. Например — все, связанное с психиатрией. Стало модно (!) иметь какой-нибудь... диагноз. Появилась шутка: «А у нас в квартире газ. А у вас?» «А у меня — биполярочка!» Этот тезис поднят на щит, является чуть ли не поводом для гордости, хотя за ним, по-настоящему, скрывается серьезнейшая болезнь. И депрессией, которая на самом деле представляет собой тяжелейшее заболевание, начали называть плохое настроение.

Подмена понятий сопровождает нас повсюду, но то, о чем говорите вы, всегда спровоцировано еще и нарциссическими чертами человека. Когда человек ослеплен самим собой, он готов делиться с другими всеми подробностями своей жизни и при этом убежден, что это позитивно работает на его имидж. Как ты встал, как оделся, что ты ешь и что видишь в данный момент, какой и где у тебя прыщ, отчего изжога и чуть ли не какой стул — все это транслируется миру в попытке заявить о своей значимости.

Болезненное самолюбование открывает двери во многие удивительные миры. В них негативные моменты подаются как спонтанность, и даже юмор превращается в зубоскальство, причем злобное и агрессивное.

Через призму нарциссизма человек убежден, что повседневные подробности его жизни — это откровение, достойное тиражирования, важное для всего мира. На самом деле это связано с эгоизмом и пренебрежением интересами других, — уверен Андрей Геннадьевич.

Но стоит вступить на этот путь, считает наш эксперт, как начинается искажение личности, и возвращение к себе прежнему становится почти невозможным. В этом, кстати, трагедия многих «звезд»: привыкнув к обожанию, они не могут выйти из тренда, когда период популярности завершается.

Отсутствие гипертрофированного внимания к ним требует восполнения, и они скатываются все ниже и ниже по уровню предъявляемых умений и навыков... — объясняет Андрей Жиляев. — Так начинается психологическая деградация. Нарциссизм вообще очень «обужает» (обедняет и суживает) личность. Нарциссу крайне трудно понять, что есть другая точка зрения, что не обязательно ты получишь от людей то, чего ждешь. И именно нарциссизм культивируется сегодня через призму интернет-общения. Собственно, это общение и приводит к определенной степени деградации.

Но что же с нами произошло глобально, почему все так? Собралось немало факторов, которые подстегивают эту патологию.

Давайте повторим главное: в случае, если, например, зависящий от внимания других людей человек перестает его получать, для него открывается череда страданий, — поясняет Андрей Жиляев. — И для возвращения популярности, для того, чтобы ни на секунду более не ослаблять внимание общества к своей персоне, он будет готов на любые «выверты».

Кстати, спросила я у Жиляева, раньше ему, специалисту, труднее было разговорить пациента, чем сейчас, в пору «откровений»?

Врачебное общение строится немного по другим законам, — объяснил Андрей Геннадьевич. — Задача и особое умение врача заключены в том, чтобы не погружаться избыточно в личность пациента, а сосредоточиться на том, что поможет эту личность вылечить. Кстати, при психосоматических расстройствах человек обычно обладает «букетом болезней» и даже хвастается и гордится ими. Если выясняется, что его болезнь можно легко вылечить, это страшно обижает... Они готовы болеть, лишь бы быть интересными, в том числе и врачам...

Конечно, рассуждает Андрей Жиляев, подобный расцвет нарциссизма подхлестывается культом индивидуализма, который был трендом в течение стольких лет. Ведь основной его постулат — «Главное в мире — это ты!» И если ты «тиражируешь» себя в мир, то твое поведение всем этим чудесно оправдывается. Протягивает цепочку дальше, и становится понятно, как на этой почве «вызревают» абьюзеры и агрессоры, зацикленные на себе: им все можно, они «соль» этого мира! Нарциссизм высушивает то, что можно по-научному назвать коммуникативной чуткостью. А в просторечии скажем менее витиевато, но точно: все это вместе породило людей, которым наплевать на всех.

«Если тебе что-то кажется важным — значит, это должно быть важным и для тебя». Это ключ к пониманию причин роста агрессии в мире.

Вспомните бытовую ситуацию: человек принял, например, решение об ограничении в питании. Люди вроде бы выбирают эту модель только для себя. Но вскоре они начинают делить мир на тех, кто живет в створе их убеждений, и тех, кто им не поддался, — рассказывает Жиляев. — Такая поляризация нередко приводит к психологическим конфликтам и конфронтации. Человек абьюзивно заставляет близких (а иногда и окружающих) «исповедовать» выбранный им «курс». Так, домашние диктаторы устанавливают правила еды, меняя их по своему желанию и требуя неукоснительного их соблюдения. У одной моей знакомой дамы, весьма симпатичной, был девиз: «Если человек, общаясь со мной, мной не восхищается, он либо дурак, либо слепой». При этом, кроме приличного «экстерьера», никакой глубины за всем этим не стояло...

Неужели мы погрузились в это навсегда? Может, как в старой притче, дойдем до дна, и..?

Вы удивитесь, наверное, но я думаю, что это явление временное, — шокировал Андрей Жиляев. — Зрелых людей это явление перестает интересовать даже как зрителей. Кажется, становится меньше людей, которые на шокирующие перформансы реагируют остро и тем более приязненно. Мы медленно прозреваем. Поэтому я надеюсь, что это явление сойдет на нет. Кстати, есть такая педагогическая рекомендация: если ребенок «клоунит» на уроке, самое простое и правильное — не выполнять его сценарий. И тогда все потихоньку сходит на нет, поскольку человек не достигает своих психологических целей. Почти так, надеюсь, будет и в нашем случае. Хотя нарциссы цветут долго...

КСТАТИ

Согласно опросу Ipsos «Размещение материалов в соцмедиа», каждый четвертый житель России никогда не делится публикациями в соцсетях. При этом доля «несетевых» россиян пожилого возраста составила 36 процентов, что меньше показателей некоторых развитых стран. Например, во Франции и Великобритании без соцмедиа обходится почти каждый второй респондент в возрасте 50–54 лет, а доля «отключенных» японцев этого возраста составляет целых 77 процентов. Впрочем, респондентов из этой страны в возрасте 16–35 лет, которые никогда не делают публикации в соцсетях, тоже очень много — 39 процентов.

Сейчас у российских и зарубежных звезд наблюдается странный тренд. Известные мамы сексуализируют своих дочерей. Зачем и как это может отразиться на неокрепшей психике подростков — в материале «Вечерней Москвы».