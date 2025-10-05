Нормально ли плакать при прослушивании музыки

Из-за системы зеркальных нейронов человек считывает спектр эмоций, который передаёт артист во время выступления.

В большой концентрации они вызывают экстаз, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай.

«Нам нравится слушать музыку из-за системы зеркальных нейронов. Мы считываем эмоцию, которую нам передаёт артист во время своего выступления. Мы считываем это как спектр. Когда мы воспринимаем всё целиком и когда мы ещё находимся не одни в зале, то общее состояние эмоционального экстаза создаёт эмоциональный разряд, который вызывает слёзы. Это совершенно нормально».

Ранее психолог рассказала о пользе посещения концертов для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона. Сложная музыка позитивно влияет на мозг и «эмоциональную систему».