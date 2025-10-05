Может ли любовь стать стрессом для организма

О том, есть ли связь между между гормонами и влюбленностью, рассказала Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха, кандидат фармацевтических наук.

Влюбленность обычно сопровождается повышенной физической активностью, приподнятым настроением, общительностью. У человека повышается уверенность в себе, появляется чувство легкости. Эти изменения связаны с выработкой половых гормонов. Чаще всего это происходит весной, когда в организме запускается каскад гормональных изменений, затрагивающих физиологическое и эмоциональное состояние человека.

Дело в том, что весной с увеличением светового дня в организме снижается выработка мелатонина (гормона сна). А это способствует пробуждению и приливу энергии.

В целом весенние гормональные изменения призваны активизировать человека и увеличить репродуктивную функцию. Однако постоянно находиться в приподнятом состоянии невозможно — это слишком затратно для организма, привычная работа всех систем сбивается. Когда внимание влюбленного сосредоточено на объекте влечения, это часто приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации, уменьшается потребность в отдыхе и сне.

Поэтому организм воспринимает влюбленность как стресс и включает определенную систему защиты. Начинает снижаться уровень «гормонов счастья» – дофамина и окситоцина, да и в целом изменяется гормональный баланс. А это тоже отражается на самочувствии и настроении человека.

Вариации последствий зависят от индивидуальных особенностей: у одних обратной стороной влюбленности станет грусть, у других – тревога, стресс.

Основными половыми гормонами называют тестостерон и эстроген. Первый отвечает за половое влечение у мужчин (хотя в меньших количествах этот гормон присутствует и у женщин). Важнейший же гормон слабого пола – это эстроген. Регулируя цикл и развитие вторичных признаков, эстроген в целом влияет на самочувствие женщин, на степень развития либидо.

Однако не только эти гормоны играют роль в данном вопросе, есть другие ключевые гормоны женской репродуктивной системы, которые тоже сильно влияют на психо­эмоциональное и физиологическое состояние женщины, повышая или понижая либидо: это прогестерон (отвечает за поддержание беременности) и пролактин (связан с лактацией).

И, конечно же, уже упоминавшийся окситоцин – «гормон счастья и любви». Он играет важную роль в формировании эмоциональной близости и влечения между партнерами. Но важно отметить, что нарушение баланса этих гормонов может приводить к изменениям в работе всех органов и систем человека, вплоть до панических атак и аутоиммунных заболеваний, отмечает эксперт.

Эстроген и тестостерон по-разному влияют на иммунитет у мужчин и женщин.

Первый обычно усиливает систему защиты организма, а второй, наоборот, подавляет сопротивляемость. Правда, это имеет неожиданные, на взгляд обывателя, последствия. Под воздействием эстрогена иммунная система, привычно защищая организм от инфекций и других внешних угроз, по ошибке, бывает, атакует собственные здоровые клетки и ткани. В результате это отражается на том, что слабый пол чаще страдает аутоиммунными заболеваниями, чем мужчины.

Важный фактор влияния на здоровье – происхождение гормонов. Так, одни вырабатываются в организме естественным образом, другие поступают извне, чаще всего с контрацептивами или средствами заместительной терапии. Введение таких гормонов может вызвать изменения в определенных тканях.

Базовый гормональный фон создается, конечно, такими объективными факторами, как наследственность, пол и возраст. Здесь уж, как говорится, кому что дано. Но при любых данных физиологии мы всегда имеем возможность коррекции.

Как ни странно, здесь все опять сводится к трем китам здорового образа жизни: питание – сон – физическая активность. Научно доказано, что при достаточном количестве макро- и микроэлементов питание – основа для синтеза гормонов и поддержания нормальной функции эндокринных желез.

А умеренная физактивность способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и выравниванию гормонального баланса. Наконец, продолжительный и качественный сон важен для регуляции биологических часов и нормальной выработки мелатонина, а также для стабилизации уровня гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм.