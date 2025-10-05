Глава ВЦИОМа назвал главную причину снижения рождаемости

Численность населения падает из-за желания современных граждан добиваться карьерных успехов.

Они стремятся переезжать в мегаполисы, поэтому многие города «вымирают». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

«Мы все сегодня достигаторы. У нас сегодня гораздо более продуктивная, развитая, эффективная экономика, чем даже двадцать лет назад, не говоря уже о советских временах. Это правда. Но в итоге мы перестали рожать. В итоге у нас города очень многие опустевают, вымирают. У нас происходит сокращение числа населённых пунктов, все стягиваются в крупные мегаполисы и даже в столицу. А остальная страна оскудевает. Ну, про семьи говорить не буду, уже сказано всё и всем всё понятно. Вот это плата такая за входной билет в общество знаменитых, развитых, прогрессивных и современных».

Ранее Фёдоров указал на нежелание работодателей удовлетворять «хотелки» сотрудников. Они стали меньше «соревноваться» за кадры и не стремятся повышать зарплату. При этом людям стало сложнее «конвертировать» свой доход в квартиру, дачу или машину, отметил он.