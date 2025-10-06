Названы два самых популярных секс-фетиша

Клинический психолог и сексолог Лорен Мураторе раскрыла два фетиша, с которыми она чаще всего сталкивается в своей практике. Своим опытом она поделилась с изданием Fashion Journal.

Одним из наиболее распространенных фетишей специалистка назвала одержимость чулочно-носочными изделиями. Она отметила, что мужчины считают крайне возбуждающими ситуации, когда видят своих партнерш в чулках, особенно в сочетании с туфлями на шпильке.

«Некоторым парам действительно нравится разрывать их в пылу страсти, что может придать половому контакту пикантности», — рассказала сексолог.

Не менее популярен, по словам Мураторе, и куколдинг. Эта сексуальная практика предполагает, что один из супругов, чаще всего мужчина, становится соучастником неверности другого в постели. Куколда возбуждает наблюдение или сама идея, что партнер может заниматься сексом с кем-то другим.

Однако, по словам специалистки, не нужно соглашаться на интимную близость с незнакомцем, если человеку это неинтересно. В этом случае такую эротическую практику можно переосмыслить, например, ограничиться рассказом об измене во всех подробностях, отметила она.

Ранее 42-летний мужчина признался, что мечтает увидеть жену занимающейся сексом с его другом. В ответ эксперт по отношениям Дейдра Сандерс предупредила, что эта навязчивая фантазия опасна.