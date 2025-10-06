Вот почему мы хорошо запоминаем критику и не верим комплиментам

Десять комплиментов мы забываем уже через день, а негативное замечание помним годами. За этим скрываются особые механизмы работы нашего мозга.

Склонность больше внимания уделять негативной информации - это древний механизм выживания. Наши предки, которые надолго запоминали угрозы, имели больше шансов на размножение и продолжение рода. Хотя в современном мире жизнь кардинально отличается от суровых условий прошлого, наш мозг продолжает работать по-старому. Критические замечания для нас - это потенциальная угроза выживанию. Поэтому одно негативное слово может перечеркнуть все комплименты.

Когда нас критикуют, активируется миндалевидное тело. Эта часть мозга отвечает за обработку эмоций и распознавание угроз. Далее происходит выброс гормона стресса кортизола. Также учёные отмечает, что критика заставляет работать те же области мозга, которые активируются при переживании физической боли. Одновременно начинает хуже работать префронтальная кора, ответственная за рациональное мышление.

Что касается недоверия к комплиментам, то здесь многое зависит от самооценки человека. Если у него она низкая, то при получении похвалы возникает внутренний конфликт. В результаты подсознание начинает искать в этом подвох. Значительную роль играет также страх манипуляции. Нередко комплименты используются нами как инструмент влияния.

Исследования показывают, что примерно 70% людей связывают комплименты со смущением. Кроме того, нас всех учат с детства, что хвастаться нельзя и нужно быть скромным. В результате во взрослом возрасте похвала нами уже отторгается.

