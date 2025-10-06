Психиатр дал совет тем, кто ненавидит понедельник

Дыхательные практики, здоровое питание и релаксация не помогут решить эту проблему.

Такой рекомендацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Если работа вызывает значительный стресс, и человек, начиная каждую рабочую неделю, начинает её со стресса, то, естественно, он будет чувствовать себя плохо. Поэтому здесь нет какого-то волшебного инструмента, надо менять работу, скорее всего. Техники терапевтические, практики дыхательные, релаксация, правильное питание и достаточный сон — это всё, конечно, тоже имеет значение, но если работа категорически не нравится, не подходит, вызывает у него стресс, то тогда это будет только второстепенными инструментами и кардинально ситуацию не улучшит. Так что единственный способ бороться с понедельничным стрессом — это искать работу, которая не будет вызывать стресс».

