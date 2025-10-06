Ученые выяснили, почему люди становятся щедрыми

Глобальное исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало: люди становятся добрее не из страха осуждения, а из-за чувства вины перед собой.

Вина против стыда

Социальное сотрудничество между незнакомцами держит общество на плаву. Но что заставляет нас помогать людям, которых мы никогда больше не увидим? Ученые давно спорят о двух механизмах.

Вина — это внутренний голос, который «грызет» изнутри, даже когда никто не видит вашего поступка. Стыд — это страх перед чужим осуждением. В разных культурах эти эмоции проявляются по-разному, и исследователи предположили, что одни общества больше полагаются на вину, другие — на стыд.

«Мы были вдохновлены влиятельными теориями в психологии, антропологии и культурной эволюции, предполагающими, что просоциальность различается в разных обществах», — говорит автор исследования Кэтрин Молхо из Тулузской школы экономики.

Эксперимент в 20 странах

Исследователи провели масштабный эксперимент с «диктаторской игрой» — участникам давали деньги и предлагали решить, сколько отдать анонимному партнеру. Разработали три варианта.

В первом люди точно знали, как их решение повлияет на другого человека. Это проверяло роль вины — ведь участники понимали, принесут ли они пользу или вред.

Во втором варианте участники могли не знать последствий своего выбора. Так проверяли «умышленное незнание» — когда мы предпочитаем не думать о том, кому можем навредить.

В третьем варианте решение публиковали под псевдонимом. Это создавало риск репутационного осуждения и должно было включить механизм стыда.

Совесть сильнее репутации

Результат оказался неожиданным. Во всех 20 странах люди вели себя щедрее, когда понимали последствия своих действий. 60% участников делали добрый выбор при полной информации против 41%, когда могли «не знать» о последствиях.

А вот публичность решений почти не влияла на поведение. Знание, что выбор станет известен другим, не делало людей добрее. В одних странах наблюдение слегка повышало щедрость, в других — снижало. Разница была настолько мизерной, что ее сочли незначимой.

Более того, люди со склонностью к чувству вины активнее откликались на информацию о последствиях. Они же чаще пользовались возможностью «не знать», когда она появлялась. А вот те, кто больше подвержен стыду, никак не реагировали на публичность выбора.

«Мы ожидали, что прозрачность решений людей для других повысит просоциальный выбор, учитывая, насколько важны обычно репутационные проблемы. Но, к нашему удивлению, прозрачность оказала лишь незначительное влияние», — признается Молхо.

Почему так вышло

В эксперименте «наблюдателями» были анонимные незнакомцы. В реальной жизни нас больше волнует мнение коллег, соседей и знакомых — людей, с которыми мы регулярно пересекаемся.

«В нашем исследовании мы изучали только то, как обнародование решений, принятых анонимными незнакомцами, влияет на щедрость. В действительности люди могут быть больше обеспокоены наблюдаемостью со стороны значимой аудитории», — поясняет исследователь.

Тем не менее, главный вывод остается более существенным. Чувство вины оказалось универсальным мотиватором доброты во всех культурах. Когда мы ясно видим, как наши действия повлияют на других, внутренний голос совести работает надежнее страха перед чужим осуждением.