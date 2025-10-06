Что такое контрзависимость в отношениях и что с ней делать

Иногда человек искренне, трепетно и горячо хочет любви, но в момент, когда отношения начинают становиться теплее, внезапно охладевает, ищет поводы уйти, закапывается в работу или просто молча растворяется в пространстве и не возвращается. Это не каприз и не холодность характера, а часто — контрзависимость. Внешне она похожа на самостоятельность, но внутри прячется страх уязвимости и потеря контроля, из-за которых любые близкие связи воспринимаются как угроза. Психолог Марат Вахитов рассказал, что делать, чтобы не лишать себя радости опоры и настоящей близости.

Что такое контрзависимость

Это настоящая защитная броня, с внешним позиционированием «Мне никто не нужен, я справлюсь сам». В отношениях такой человек избегает обязательств, не любит разговоры про чувства, саботирует планы на будущее, выбирает недоступных партнеров или идеализирует короткие романы, где нет риска сближения. Любая потребность другого ощущается как давление, а собственные чувства — как слабость.

«Контакт получается рывками: шаг вперед, два назад. Партнер чувствует холод, невовлеченность и начинает тревожиться, что только усиливает отдаление. Накапливается непонимание, секса и тепла становится меньше, бытовые споры — чаще. Внутри контрзависимого растет усталость и скрытая злость на себя за неспособность любить, а снаружи он выглядит самодостаточным, просто очень-очень занятым человеком», — утверждает эксперт.

Откуда это берется

Корни часто в детстве и ранних опытах: токсичная атмосфера, необходимость быть удобным и правильным, эмоционально недоступные взрослые, пережитая измена или болезненный разрыв. Мозг запоминает простое правило: близость опасна, любое искреннее сближение запускает тревогу, и человек бессознательно включает дистанцию, чтобы не повторить былой боли.

Как распознать у себя? Психолог отвечает:

«Отмечаются мысли:меня все равно не поймут, а просить — стыдно, так что я лучше уйду первым». В поведении это стремление контролировать расписание и пространство, раздражение в ответ на просьбы, трудность в принятии заботы, стремление быстро закрывать уязвимые темы. После конфликтов хочется не поговорить, чтобы разобраться, а сбежать к одиночеству и «обнулению».

Называйте чувства по факту

Попробуйте конкретику: «Сейчас я тревожусь», «Мне неловко», «Я злюсь, потому что мне важно то или это». Один раз в день формулируйте эмоцию и потребность рядом с ней. Это как разминка для эмоциональных мышц, которая снижает автоматическую дистанцию и помогает партнеру вас услышать.

Не нужно сразу вываливать все эмоции. Начните с малого: попросите помочь донести пакеты, спросите совета, поделитесь маленьким сомнением. Микро-уязвимость безопасна, но дает мозгу новый опыт: можно открыться чуть-чуть и остаться в безопасности. Эти крошечные мостики со временем складываются в устойчивую близость.

Договоритесь о правилах дистанции

Контрзависимому важна свобода, партнеру — связь. Сядьте и пропишите «контур»: когда на связи, когда офлайн, как сообщаете о планах, как возвращаетесь после паузы. Четкие рамки снижают тревогу обеих сторон. Свобода без контакта отдаляет, а контакт без свободы — душит.

Когда хочется «исчезнуть», не рвите связь. Скажите: «Я перегрелся, возьму час (день, неделю) тишины и вернусь в разговор в девять (послезавтра, в следующий вторник)». Вы берете паузу и одновременно удерживаете мост обратно. Это выращивает доверие и учит нервную систему выдерживать близость, не разрушая ее. И это не потеря свободы, а ее новая форма, в которой есть место и вам, и другому.