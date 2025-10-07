Почему жители мегаполисов все чаще впадают в депрессию

В больших городах быть уставшим стало нормой, а тревожным — модным. Но все чаще жители мегаполиса приходят не к терапевту, а к психологу — с ощущением, что «все как будто потускнело». Почему это не просто усталость и где грань между настоящей поддержкой и опасной игрой в терапию, рассказала «Вечерней Москве» психолог Инна Мирная.

Вечно уставшие люди

В мегаполисах появился новый тип человека — вечно уставший, тревожный, но «функциональный». Он работает, делает сторис, ходит на йогу и иногда смеется в кафе, но внутри у него хроническая апатия, бессилие и ощущение пустоты. Такие люди приходят к психологу не потому, что что-то «сломалось», а потому что их давно ничего не радует.

«К нам в чат с психологами на прием регулярно приходят москвичи с одним и тем же запросом: "Я ничего не чувствую". Это не редкость — это уже новый психологический симптом времени», — рассказала Мирная.

Опасность мегаполисной депрессии в том, что ее долго не замечают, оправдывая состояние простой усталостью. Человеку кажется, что он просто напряжен, просто слишком много дел, но проходит месяц — и он не восстанавливается, а через полгода он уже не верит, что можно иначе.

«Мозг учится функционировать даже в состоянии эмоционального обесточивания. Это как жить в тумане, где ты забыл, каково это — видеть ясно и чувствовать ярко, — отметила эксперт. — Часто в таком состоянии люди приходят к нашим психологам. Кто-то из любопытства, кто-то от отчаяния. И почти каждый говорит одно и то же: "Я думал (-а), это просто усталость. А оказалось — я выгорел (-а)". Именно поэтому так важно говорить о ментальном здоровье — особенно в городах, где высокая скорость жизни легко маскирует глубокие внутренние кризисы».

«Желтые» психологи

В условиях растущего спроса на психологов в крупных городах расцветает и «желтый рынок» — специалисты без должной подготовки, псевдокоучи, гуру и терапевты, которые обещают решить все за одну сессию. В реальности они нередко делают только хуже.

«Они не вылечивают травмы — они подкармливают ложное эго. В итоге вместо контакта с собой клиент начинает жить в образе "особенного", "пробужденного" или "сверхчувствительного", — пояснила Мирная. — Часто эти практики даже не распознают депрессию как клиническое состояние. А между тем депрессия не просто плохое настроение — это болезнь, которая требует тонкой диагностики и, возможно, фармакологического сопровождения».

Одна из главных проблем «некомпетентной терапии» — формирование зависимости. Пациент не становится автономным, не выздоравливает — он ходит на сессии как на прием к гадалке: чтобы услышать, что он особенный, великий, а его страдания — знак глубины.

«Такие психологи не возвращают человека к реальности, а подкармливают иллюзию: "Ты другой, ты сверхчувствительный, ты не обязан адаптироваться". И это ведет не к исцелению, а к наращиванию нарциссической уязвимости. В итоге человек еще больше уходит от реальности, в том числе глубже — в депрессию», — подчеркнула эксперт.

Пять признаков, что вам нужен настоящий психолог

Стоит обратиться к специалисту, если вы:

просыпаетесь с тяжестью и не чувствуете радости даже от общения с близкими;

избегаете общения, не отвечаете на сообщения и чувствуете вину за это;

живете в режиме «надо», но не помните, когда было «хочу»;

потеряли интерес к себе, к телу, к жизни;

часто ощущаете тревогу, злость или пустоту.

Жизнь в мегаполисе — это ежедневный стресс. Его нельзя избежать, но можно научиться с ним обращаться. Настоящая терапия — это не волшебная таблетка, а возможность снова ощутить почву под ногами, соединиться с собой, слышать себя. И не жить в сером шуме, а снова замечать краски — внутри и снаружи, заключила собеседница «ВМ».

